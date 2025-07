San Isidro instala cámaras de seguridad con inteligencia artificial en centros comerciales

El intendente recorrió la zona junto al candidato Jorge “Panadero” Álvarez y destacó la incorporación de dispositivos con visión nocturna, resolución 4K e inteligencia artificial para reforzar la seguridad en los corredores más transitados del distrito.

El Municipio de San Isidro continúa ampliando su sistema de videovigilancia con tecnología de última generación, y avanza en la instalación de cámaras en zonas de alta circulación comercial. Luego de reforzar los accesos al distrito, se inició el despliegue de nuevos dispositivos en el centro comercial de San Isidro, con el objetivo de cubrir sectores que hasta ahora no contaban con monitoreo.

"No sólo estamos renovando las cámaras con la última tecnología, sino llegando a zonas donde no había cobertura. En pleno centro comercial de San Isidro, una de las áreas más transitadas del distrito, llamativamente no había cámaras; desde hoy eso se termina", sostuvo el intendente Ramón Lanús, que recorrió el lugar junto al asesor general de Gobierno y primer candidato a concejal, Jorge "Pana" Álvarez.

Lanús remarcó además que, "a pesar de que la seguridad es una responsabilidad provincial, nos estamos haciendo cargo para que los vecinos puedan vivir sin miedo. Estamos reforzando las patrullas municipales con más agentes, más móviles, más equipamiento y más tecnología".

El nuevo sistema de videovigilancia se basa en cámaras multisensor con resolución 4K y visión nocturna, que permiten captar imágenes nítidas incluso en condiciones de baja luz, facilitando así la identificación de personas, vehículos y matrículas mediante inteligencia artificial.

En esta etapa, se están instalando 17 dispositivos en puntos estratégicos del centro comercial, como las intersecciones de Belgrano y 9 de Julio, Leandro Alem y Marín, Rivadavia e Ituzaingó, y otras zonas de gran afluencia. Con estas incorporaciones, el municipio superará las 600 cámaras con tecnología de punta.

El plan también incluye la renovación de 250 kilómetros de fibra óptica, para asegurar la conectividad del sistema en todo el distrito. Además de San Isidro centro, se prevé la instalación de cámaras en Martínez, Beccar, Villa Adelina y Boulogne, incluyendo corredores gastronómicos y áreas comerciales.

Según datos del Municipio, cuando finalice el proceso de instalación, San Isidro contará con 2.646 cámaras activas, alcanzando un promedio de 9 dispositivos cada 1.000 habitantes, y duplicando la capacidad actual del sistema.

Esta infraestructura busca mejorar la prevención, disuadir delitos, reducir los puntos ciegos en áreas urbanas y facilitar el accionar de la Patrulla Municipal, con una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier situación.