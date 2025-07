Pilar: encontraron a los dos hermanos rusos que eran buscados desde el lunes

Santiago Nikolai y Facundo Román Nervi Pérez Aramburu, de 13 y 15 años, fueron hallados por la Policía Bonaerense y serán reencontrados con su familia en la comisaría local. Habían desaparecido el lunes cuando iban a la escuela sin celular ni dinero.

La Policía Bonaerense encontró a los dos hermanos adolescentes de origen ruso que estaban desaparecidos desde el lunes por la mañana cuando se dirigían a su colegio en Pilar. Los menores, de 13 y 15 años, fueron localizados en buen estado de salud y serán reunidos con su familia en la comisaría de la localidad.

Los jóvenes, Santiago Nikolai y Facundo Román Nervi Pérez Aramburu, habían salido de su domicilio a las 6:03 del lunes rumbo al Instituto Atlético Pilar, pero nunca llegaron al establecimiento ni regresaron a su casa. Su padre adoptivo, Sebastián Nervi, formalizó la denuncia ese mismo día al constatar su ausencia a las 15:55.

Las circunstancias de la desaparición aún no fueron esclarecidas. Si bien las autoridades confirmaron el hallazgo, no se informaron detalles sobre el lugar ni las condiciones en las que fueron encontrados. En las imágenes difundidas tras la localización, se observa que los adolescentes no vestían el uniforme escolar que llevaban el lunes por la mañana, y presentaban signos de haber estado en la vía pública durante varias horas, como ropa sucia y aspecto desalineado.

Registros de cámaras de seguridad captaron a los hermanos caminando junto a un tercer menor, presuntamente compañero del colegio, tras salir del barrio privado Santa Silvina, donde viven con su familia. Ninguno de los tres adolescentes asistió a clases ese día.

Según la denuncia, los jóvenes partieron con el uniforme del colegio –campera y pantalón gris, zapatillas negras y mochila escolar–, pero no llevaban celular, dinero ni tarjeta SUBE, lo que dificultó su rastreo inicial.

Nervi también informó que no era la primera vez que sus hijos se ausentaban del domicilio, aunque en ocasiones anteriores habían regresado durante la madrugada. Recordó un episodio en el que el menor fue encontrado poco después en inmediaciones del barrio.

Además, relató que tres días antes de la desaparición hubo una discusión familiar motivada por un incidente en el que los chicos rodearon reiteradamente en bicicleta a una vecina del barrio, lo que generó malestar en el entorno familiar durante el fin de semana.