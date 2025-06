El Consumo masivo sigue en caída: en mayo bajó 0,9% interanual y 3,2% frente a abril

Según un informe de Focus Market, el consumo masivo volvió a retroceder en mayo, tanto en la comparación interanual como frente a abril. El ticket promedio creció por debajo de la inflación y se profundiza la pérdida del poder adquisitivo.

El consumo masivo registró en mayo una caída del 0,9% en comparación con el mismo mes del año anterior y del 3,2% respecto de abril, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Focus Market basado en datos de Scanntech, que opera con lectores de código de barras en 756 puntos de venta distribuidos en todo el país.

El estudio indica que la cantidad de tickets descendió un 4,1% frente al mes anterior y un 10,1% en la comparación interanual. No obstante, las unidades vendidas aumentaron 2,6% mes contra mes y 10,7% respecto de mayo de 2024, lo que marca un comportamiento dispar según la variable observada.

Por su parte, el ticket promedio creció 2,5% frente a abril y 45,5% interanual, en ambos casos por debajo de la inflación, lo que refleja la dificultad para sostener el consumo en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

Desde el Gobierno cuestionaron la metodología del informe y señalaron que esta forma de medición no refleja los cambios en los hábitos de consumo de la población, especialmente los relacionados con el uso de plataformas digitales. Sin embargo, la observación oficial contrasta con el hecho de que el propio Índice de Precios al Consumidor (IPC) se calcula en base a una canasta de consumo que no se actualiza desde hace más de 20 años.

Damián Di Pace, director de Focus Market, afirmó que “el consumo masivo aún no repunta y mayo no fue la excepción”. Según el economista, “en los últimos meses, los datos oficiales muestran una desaceleración de la inflación, lo que en teoría debería permitir cierta recomposición del ingreso real. Sin embargo, este fenómeno no se traduce automáticamente en una mejora en el poder adquisitivo, especialmente en los sectores de clase media”.

En esa línea, Di Pace agregó: “Aunque la inflación promedio mensual se modera, el alza de precios en servicios producto de corrección de precios relativos de la economía previo resta capacidad de consumo en bienes”. Y remarcó que “la recomposición salarial viene muy en línea con la inflación y los ajustes paritarios resultan insuficientes para revertir la caída acumulada del ingreso real”.

En paralelo, el Gobierno nacional destacó un aumento del “consumo privado” durante el primer trimestre del año, según datos del Producto Bruto Interno (PBI) del INDEC. Sin embargo, ese dato incluye compras de grandes empresas, como las del sector minero o petrolero, que distorsionan el promedio general y no reflejan la situación del consumo cotidiano de la población.