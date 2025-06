Cristina Kirchner: el PJ y organizaciones sociales convocan una marcha nacional hacia Comodoro Py tras la condena

El próximo miércoles 18 de junio, militantes, sindicatos y dirigentes del peronismo se movilizarán a Comodoro Py para acompañar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego del fallo de la Corte Suprema que confirmó su condena en la causa Vialidad.

Organizaciones políticas, sindicales y sociales anunciaron que acompañarán a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo miércoles 18 de junio a Comodoro Py, con el objetivo de “garantizar que vuelva a su domicilio” luego de presentarse ante la Justicia, tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema.

"Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa", expresaron las agrupaciones convocantes, en referencia al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de la ex mandataria luego del fallo unánime del máximo tribunal, que ratificó una sentencia de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua.

Desde el Partido Justicialista (PJ), la senadora bonaerense Teresa García adelantó que se está terminando de coordinar con provincias, sindicatos y movimientos sociales una movilización que calificó como “histórica”, bajo el lema “Argentina con Cristina”. La consigna apunta a que la movilización tenga además réplicas en otros municipios y provincias del país.

Los preparativos se iniciaron durante una reunión del Consejo Nacional del PJ, en la sede partidaria de la calle Matheu, en la que participaron dirigentes como el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, el referente de Patria Grande, Juan Grabois, y el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Allí se delinearon los próximos pasos de movilización frente a lo que el kirchnerismo considera una persecución judicial.

En ese sentido, desde el entorno de la ex presidenta calificaron la decisión del máximo tribunal como una “proscripción”, y apuntaron al funcionamiento del “partido judicial”, al que acusan de articular una avanzada política en su contra.

La sentencia también alcanzó al empresario Lázaro Báez y al ex secretario de Obras Públicas, José López. En tanto, la defensa de Fernández de Kirchner solicitó la prisión domiciliaria y anticipó que llevará el caso a tribunales internacionales.

El impacto político de la condena es profundo: el peronismo deberá redefinir liderazgos y estrategias de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, ante la imposibilidad de contar con su principal figura en carrera electoral.

Mientras tanto, desde el oficialismo libertario adoptan una postura de cautela y aseguran que no habrá una imagen humillante del momento de detención de la ex mandataria. Sin embargo, se especula con que podrían buscar capitalizar políticamente el fallo como un cierre simbólico del ciclo kirchnerista.