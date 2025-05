Rodolfo Hyland escuchó a los vecinos de Don Torcuato: “La plata no puede seguir yéndose en teatros mientras el barrio está abandonado”

Rodolfo Hyland se reunió con vecinos de Don Torcuato y cuestionó que el Municipio destine fondos a shows mientras el barrio enfrenta calles sucias, transporte irregular, escuelas y centros de salud en estado crítico.

El empresario y referente de La Libertad Avanza en Tigre, Rodolfo Hyland, mantuvo una reunión con vecinos de Don Torcuato, quienes expresaron su creciente malestar ante el abandono que sienten por parte de las autoridades municipales y provinciales.

Calles sucias, poda sin recolectar, promesas incumplidas en el mantenimiento de espacios públicos y demoras interminables en el transporte fueron algunos de los principales reclamos. “Una vecina me dijo que espera hasta una hora y media el colectivo de la línea 720 sobre la calle Estrada. Mientras tanto, el Municipio sigue gastando millones en shows y festivales. Las prioridades están completamente desordenadas”, apuntó Hyland.

En salud, los testimonios señalaron falencias graves: el HDI sin sistema de triage ni medicamentos básicos, y centros como la salita de 26 y Belgrano con profesionales poco preparados y atención deficiente. “La salud pública en Tigre está colapsada, pero nadie da la cara”, agregó.

En el área educativa, las críticas también fueron contundentes. Las escuelas N°37 y N°29 presentan un estado edilicio preocupante: puertas de baños inexistentes, estufas deterioradas justo cuando empieza el frío, y cooperadoras desbordadas ante la falta de apoyo del Estado. “No se puede aprender ni enseñar en estas condiciones. Y no se puede permitir que la educación pública sea sostenida a pulmón por padres que ya están al límite”, sostuvo Hyland.

Otro tema de alarma fue el ambiental: la papelera de la calle Burgos y la planta Fadete fueron mencionadas como fuentes de contaminación no controladas. “Los vecinos no saben si lo que respiran les está haciendo daño. No hay información, no hay controles visibles. Hay una ausencia del Estado total”, advirtió.

“Lo que vi en Don Torcuato no es pobreza, es abandono. El vecino paga impuestos y no recibe ni lo mínimo. Ese es el modelo de la vieja política: administrar miseria. Nosotros venimos a poner orden, con gestión, con equipo y con respeto por la gente. Las prioridades deben ser claras: salud, educación, servicios básicos, seguridad. Lo demás puede esperar”, concluyó.

Hyland anticipó que seguirá recorriendo todo el distrito, en contacto directo con los vecinos: “La transformación de Tigre empieza por escuchar, estar presente y trabajar con profesionalismo. Ese es nuestro compromiso desde La Libertad Avanza”.