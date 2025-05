Soledad Martínez en la Feria del Libro: “Los intendentes podemos liderar una innovación educativa”

La intendenta de Vicente López participó de un panel en la Feria del Libro donde presentó el modelo educativo municipal y resaltó los avances logrados junto a Ticmas. “Nuestros chicos aprenden más rápido a leer y escribir”, afirmó.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, participó de la 49° edición de la Feria Internacional del Libro en el panel titulado “El modelo de Vicente López: educación municipal y de vanguardia”, organizado por Ticmas, donde expuso su visión sobre el rol de los gobiernos locales en la transformación educativa.

Durante su intervención, Martínez defendió la idea de que los municipios pueden liderar procesos innovadores en materia educativa:

“Yo estoy convencida que los intendentes tenemos mucho por hacer por la educación de nuestras ciudades. Fácilmente se pueden hacer cargo de la educación. Entonces intentamos desde nuestra ciudad mostrar que podemos liderar una innovación educativa que se puede gestionar desde la educación municipal, que podemos proponer; que no solo tenemos que arreglar lo que está roto en las escuelas, sino que podemos meternos a ver cómo cambia la currícula”, sostuvo.

Uno de los proyectos destacados fue el programa A Leer en Vivo, una iniciativa que utiliza inteligencia artificial para mejorar la comprensión lectora de los niños mientras juegan a ser streamers, y que Vicente López desarrolla junto a Ticmas en las colonias de verano.

“La verdad entre un año y otro mejoramos todos los indicadores. Todos los chicos que pasaron por la colonia y que hicieron este programa leen más rápido, entienden mejor lo que leen, no se pierden”, señaló la intendenta.

En relación a cómo se evalúan los resultados de estas propuestas, Martínez fue contundente:

“Evaluamos. No hay manera si no medimos lo que hacemos en educación, si no evaluamos a las escuelas, a los docentes, a los chicos. A lo largo de estos casi tres años, en donde intensificamos todos los programas de educación y de tecnología aplicada al aprendizaje, nuestros chicos aprenden más rápido a leer y escribir. Definitivamente, con muchísima diferencia respecto del resto de la provincia de Buenos Aires. En programas como el de streaming y de comprensión lectora, el 67% de los chicos lee mejor y comprende mejor lo que lee. Los resultados están a la vista”.

La jefa comunal también subrayó la importancia de trabajar en alianza con el sector privado y replicar el modelo en otras localidades:

“Siempre estamos mirando solo lo que hacemos nosotros, buscar en otras ciudades, buscar en otros países, vincularnos con el privado. Y acá, con Ticmas, hay una gran muestra de lo público y lo privado”, expresó.

Y concluyó: “Soy una convencida que si nuestra ciudad pudo hacer muchas cosas por la educación, podemos contagiar a otros intendentes, podemos contagiar a otros gobiernos. Y ahí está la clave, que no seamos los únicos, que seamos los primeros y después vengan otros más”.