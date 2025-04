Intento de robo en la Panamericana: motochorros persiguieron a un motociclista que logró escapar con maniobras peligrosas

El hecho ocurrió en la autopista Panamericana, a la altura de Don Torcuato. Roberto Montanelli, de 59 años, escapó de dos motochorros que intentaron interceptarlo. Las cámaras de seguridad instaladas en su BMW 1250 fueron clave para advertir la situación.

Roberto Montanelli, un ingeniero de 59 años, logró escapar de un intento de asalto protagonizado por dos motochorros mientras circulaba en su motocicleta BMW 1250 por la autopista Panamericana, a la altura de Don Torcuato, en el norte del conurbano bonaerense.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 19, entre las rutas 202 y 197. Montanelli fue interceptado por dos delincuentes en moto mientras avanzaba entre los autos. La situación fue advertida por el propio motociclista gracias a las cámaras con sensores que él mismo había instalado en su vehículo, una delantera y otra trasera.

Según relató en distintos medios, el ingeniero se dirigía al barrio porteño de Villa Devoto y tenía previsto detenerse a cargar combustible en una estación de servicio sobre avenida General Paz. En ese trayecto, notó que una moto con dos ocupantes lo venía siguiendo de cerca.

"La moto me avisa, con una luz dorada, que venía alguien atrás mío. Miré por el espejito y vi a esta moto. Por instinto empecé a escapar, pero yendo a una velocidad normal, sin hacer una locura", contó Montanelli en diálogo con Eltrece.

En el video registrado por sus cámaras, se observa el momento en que uno de los asaltantes, armado, intenta encerrarlo. Sin embargo, pierde el equilibrio, lo que fue aprovechado por Montanelli para acelerar y huir a toda velocidad.

"Me encerraron contra un camión, pero al querer bajar la moto en movimiento, se desestabilizaron. Y cuando vi que el revólver se fue para arriba, aproveché, aceleré y me fui. Tuve que ir a lo que podía", recordó el ingeniero.

"Yo vi el revólver apuntándome durante un segundo. Me agaché en la moto y vi que se desestabilizó, y ahí aceleré. Me salvó eso, esa duda", agregó.

Tras llegar a su casa, Montanelli revisó las grabaciones: "Lo primero que hice fue sacar la tarjeta de memoria y empecé a mirar los videos. Me fijé si tenía patente o no para poder hacer una denuncia. Cuando vi que no tenía patente, decidí hacerlo público", sostuvo.

Montanelli contó que recorre esa zona varias veces por semana y que es habitual que el tramo esté oscuro. "Es tierra de nadie. Cuanto más a la derecha vas de la Panamericana, más peligroso es", dijo, y agregó: "Cuando no hay tráfico uno tiene la posibilidad de irse, pero cuando hay tráfico se sabe que es más peligroso".

Por último, reclamó medidas concretas de seguridad: "Quiero concientizar porque esto sigue pasando. Queremos que deje de pasar, no puede pasar esto en Buenos Aires. Hay que tomar medidas, hasta ahora no he visto ninguna moto policial cuidando este tipo de robos".