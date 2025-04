Diputados bonaerenses aprobaron la suspensión de las PASO y discuten nuevos plazos electorales

Con más de dos tercios de los votos, la Cámara de Diputados bonaerense suspendió las PASO. Ahora, el debate se centra en la necesidad de ampliar los plazos electorales vigentes, impulsado por un pedido de la Junta Electoral.

Con amplio consenso, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó este lunes la suspensión de las PASO. La iniciativa contó con el apoyo de más de dos tercios de los legisladores, mientras que se opusieron los dos bloques de la Izquierda, la diputada Lucía Klug (Unión por la Patria – Patria Grande, cercana a Juan Grabois) y el oficialista Ricardo Lissalde (Frente Renovador de Sergio Massa).

A partir de esta resolución, se abre un nuevo debate sobre la ampliación de los plazos electorales, un reclamo formulado por la Junta Electoral mediante una nota dirigida a los legisladores.

En este contexto, el diputado oficialista Gustavo Pulti destacó: “Suspendida las PASO es imprescindible contar con los nuevos plazos acorde a las condiciones materiales de hoy. Algunos como las hienas se revuelcan en el barro. La Junta Electoral está diciendo que requiere más plazo que los que quedan vigentes después de la suspensión de las PASO”.

Actualmente, la legislación prevé un intervalo de 30 días entre el cierre de listas y los comicios. Sin embargo, la Junta Electoral sugiere ampliar ese período a 50 días, mientras que el gobernador Axel Kicillof había planteado originalmente una distancia de 70 días. El objetivo de la reforma es facilitar la fiscalización del proceso electoral, adaptándolo a las dificultades derivadas de una ley sancionada en la década de 1940.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Sebastián Pascual atribuyó la demora en la suspensión a la interna peronista: “Es por culpa de ustedes esto. Dejemos la interna para adentro de los partidos y no nos hagan cargo a todos los bonaerenses”.

En una postura similar, Laura Cano, diputada del PTS Frente de Izquierda, sostuvo: “No vamos a apoyar este espectáculo obsceno que está haciendo la Legislatura. Estas políticas lo único que hacen es alimentar a la casta. Después se preguntan por qué ganó Milei”.

Por su parte, la oficialista Susana González, del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof y referente del intendente Mario Secco, denunció: “Hubo un empeño en trabar todo esto”. Además, expuso diferencias internas en el oficialismo: “No puedo tolerar como compañera de este bloque, que nosotros que fuimos oficialismos seamos los que pongamos palos en la rueda, no al gobernador, lo hace la Junta Electoral de la Provincia”.

La diputada lamentó la ausencia de su presidente de bloque en una reunión convocada por la Junta Electoral: “Me puede no gustar la composición, pero la responsabilidad era tener que estar ahí. Eso me duele y lo tengo que decir acá”.

Desde el bloque UCR Cambio Federal, el jefe de bancada Diego Garciarena pidió mayor diálogo: “Hay que debatir, no se impone una ley sin consenso”. En la misma línea, aclaró: “El cronograma que está vigente es el de la ley, no el de nosotros. La Junta Electoral tiene un artículo que establece que las listas deben presentarse como mínimo 30 días antes. No le tenemos que explicar a la Junta lo que significa ‘como mínimo’”.

El diputado del PRO, Matías Ranzini, también criticó al Ejecutivo provincial: “El gobernador de una forma muy tardía envió al Senado el proyecto de suspensión de las PASO. ¿Qué era lo que tenía que decidir? ¿La interna de su partido político? Fue tan nulo este proceso de comunicación entre los poderes que nos convencemos que el Poder Ejecutivo subestimó el hacer, organizar un proceso electoral por sí solos para la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, responsabilizó a Javier Milei por el desorden electoral: “A mi entender la ley 5109 es clara, habla de plazos que son mínimos. Quiero mañana conocer de boca del Poder Ejecutivo cuáles son las modificaciones y reformas legislativas que se necesitarían. La ley prevé estas situaciones sin ser taxativas. Trabajaremos para que la elección se pueda desarrollar de la mejor manera posible de la manera que corresponde”.

Tignanelli también planteó: “No puede ser que cuando la Legislatura no funciona de acuerdo a nuestros intereses es un desastre”, y, tras elogiar a Cristina Kirchner, envió un mensaje interno: “No puede ser que cuando la conducción me beneficia es buena y cuando no me beneficia tanto no sirve para nada”.

Finalmente, concluyó: “Los peronistas cuando no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo y vamos a volver a la Casa Rosada con la gente adentro”.

Este martes, en tanto, está prevista una reunión en la comisión de Reforma Política de Diputados, donde expondrán las autoridades de la Junta Electoral, encabezadas por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.

Fuentes legislativas señalaron que el debate sobre la modificación de los plazos electorales podría resolverse en un lapso de entre diez y quince días posteriores a la suspensión de las PASO. A partir de la nueva fecha establecida por Kicillof para las elecciones provinciales, el 7 de septiembre, regirán los tiempos previstos en la ley electoral vigente.

Sin embargo, persisten tensiones internas en el oficialismo. Algunos negociadores advirtieron que el proyecto enviado al Senado para reformar la ley fue presentado sin asegurar previamente los votos necesarios, motivo por el cual la Cámara alta solo aprobó la suspensión de las PASO, sin modificar los plazos.

Además de las diferencias dentro del peronismo, especialmente con el sector referenciado en Cristina Kirchner, el Ejecutivo bonaerense necesita lograr acuerdos con UCR, PRO y La Libertad Avanza. Para aprobar una modificación legislativa, se requerirá el voto de dos tercios de los legisladores presentes.

Hasta el momento, no se definió si será el Ejecutivo quien envíe un nuevo proyecto o si algún legislador presentará una iniciativa alternativa. Desde Diputados, reconocen que “si hay un proyecto del Gobernador es más ordenador”, aunque también admiten que la negociación podría implicar concesiones a la oposición, como eventuales designaciones.