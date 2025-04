El Centro Arturo Sampay exige internas en Unión por la Patria y cuestiona “disputas palaciegas”

Mediante un documento, el Centro de Estudios Arturo Sampay de Zona Norte pidió internas abiertas y denunció que “no hay legitimidad posible sin participación real”, en medio de las tensiones entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

El Centro de Estudios para la Realidad Política y Social Arturo Sampay de Zona Norte difundió un documento donde exige la realización de internas abiertas dentro de Unión por la Patria, cuestiona las decisiones tomadas “entre pocos” y alerta sobre una grave crisis de representación en el espacio político.

El pronunciamiento se conoce en un momento de fuerte tensión interna en el peronismo, especialmente entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, en medio de versiones sobre un posible desdoblamiento electoral. Sergio Massa, cercano a la expresidenta, intenta mediar en la disputa.

"Mientras abajo reina el ajuste, arriba persisten las disputas palaciegas. Se debate si desdoblar, si medir encuestas, si cerrar listas entre pocos. Como si la historia no estuviera golpeando la puerta. Como si la reconstrucción de la esperanza pudiera postergarse para más adelante", sostiene el texto difundido por la organización.

El Centro Sampay cuestiona las “mesas chicas” que definen candidaturas y proyectos, sin consultar a la militancia. "La unidad no es un acuerdo de cúpulas. No es una foto ni una fórmula. Internas ya. Lo exigimos porque no hay legitimidad posible sin participación real", remarcan.

El documento lleva la firma de figuras del espacio como Alejandro Filomeno, José y Miguel “Tano” Armaleo, Juan Pablo Cafiero, Antonio Carabio, Melisa Demetrio, Fernando Gañete Blasco, Nora Forciniti, Germán Cárrega, Aníbal Arroyo, Néstor Bachés, Oscar Neymayer, Fermín Laithe, Claudio del Río, Mónica Labonia, Jorge Villaruel e Hipólito Colarrubias, entre otros.

En el texto se denuncia la "ofensiva neoliberal brutal, regresiva y profundamente antipopular" que, aseguran, lleva adelante el gobierno de Javier Milei, señalando que "asistimos a un saqueo sin precedentes: salarios pulverizados, derechos arrasados, soberanía entregada".

"La angustia y la incertidumbre marcan el pulso de millones que, a pesar de todo, siguen resistiendo con dignidad (mientras puedan). Pero mientras tanto, en no pocos espacios políticos se sigue jugando al ajedrez de los cargos, a la rosca estéril, a los posicionamientos personales que nada tienen que ver con el dolor y las urgencias del pueblo", expresa el documento.

El Centro Sampay reclama internas como única herramienta capaz de ordenar el escenario sin excluir. "La interna es la única herramienta capaz de ordenar el escenario sin excluir, de canalizar las diferencias sin fracturar y de legitimar una conducción que esté a la altura de este momento histórico", indican.

También se señala: "Cuando el adversario es tan brutal, no se puede especular: hay que dar el debate, cara a cara, frente a las bases". Y agregan: "Somos militantes, no nos asusta debatir ni ir a las urnas. Nos preparamos toda la vida para eso".

Desde la organización insisten en que Unión por la Patria necesita una conducción política con legitimidad, coraje, estrategia y respaldo real, que no puede surgir de acuerdos cerrados: "Eso no se construye en una reunión entre cuatro ni con pactos a puertas cerradas. Se construye con participación popular".

"Quien gana, conduce. El resto acompaña. Así de simple. Caso contrario, volveremos a vivir la lógica pendular de la lapicera que se entrega y se retira según convenga. Y el resultado de eso ya lo conocemos: fragmentación, desafección y derrota", afirman.

A su vez, el documento subraya: "La unidad no se declama: se construye. La unidad no es un acuerdo de cúpulas. Es un proceso colectivo que se construye desde abajo hacia arriba, con organización, con humildad, con coraje y con vocación real de poder".

Finalmente, convocan a todos los espacios políticos de la provincia a abrir sus puertas y construir con generosidad: "No se trata de nombres: se trata de rumbo. De reconstruir lo que nos han querido arrebatar".

"No hay salvadores ni iluminados. Hay miles de compañeros y compañeras dispuestos a construir si se los convoca, si se los respeta, si se les devuelve la palabra", agregan.

El cierre del documento es enfático: "Internas abiertas ya. Por responsabilidad política. Por dignidad militante. Por respeto al pueblo".