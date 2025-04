Sergio Massa llamó a contribuir a la unidad: “El momento amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos”

El líder del Frente Renovador participó de un acto en San Fernando y llamó a construir una alternativa unificada al oficialismo. “Tenemos que estar dispuestos a ceder”, expresó en un mensaje dirigido a la interna opositora.

Sergio Massa, referente del Frente Renovador, participó de un encuentro del espacio en la localidad de San Fernando, donde envió un mensaje enfático hacia la dirigencia opositora con vistas a las próximas elecciones legislativas. En su exposición, destacó la necesidad de consolidar una alternativa común frente al oficialismo encabezado por Javier Milei.

"Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla", expresó Massa, y advirtió: "La división es la garantía de éxito de Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno".

El ex ministro de Economía señaló que la prioridad del Frente Renovador es la construcción de consensos: "Tenemos como primera responsabilidad el rol de construir y garantizar unidad".

En ese sentido, remarcó que mientras la sociedad reclama propuestas concretas, el espacio opositor aún está enfrascado en disputas tácticas: "Mientras la sociedad espera que seamos los que proponemos alternativas, los que construimos esperanza, los que damos debate para renovarnos y asumir nuestros errores, estamos en un debate electoral, de táctica electoral, ni siquiera en una discusión de propuesta electoral alternativa".

Más adelante, Massa insistió en que la falta de claridad y unidad afecta la confianza de la ciudadanía: "Eso nos daña enormemente en la confianza de los que esperan de nosotros firmeza, claridad, transparencia en nuestra propuesta, un rol firme en el rechazo de las políticas de este gobierno y un rol propositivo, eso no está y entonces, si no entendemos que tenemos tener un rol de protagonismo en ese sendero, estamos en un problema".

Y añadió: "Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo? ¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿sí o no? Después discutamos la táctica".

En el cierre de su discurso, Massa sintetizó su posición con una frase dirigida a sus pares opositores: "El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos. Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes".