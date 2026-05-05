Licencia de conducir en San Isidro: cómo es el nuevo trámite para renovarla en solo una hora

El Municipio implementó un sistema de gestión prepago que permite a los vecinos llegar a la sede con la documentación lista. En lo que va del año ya se entregaron más de 11 mil carnets bajo esta modalidad.

Renovar la licencia de conducir en San Isidro dejó de ser un trámite de toda la mañana. A través de un nuevo sistema de gestión que integra turnos prepagos y una digitalización del proceso, el Municipio logró reducir el tiempo de espera a solo una hora, entregando el carnet en el acto una vez finalizadas las evaluaciones.

La medida, que forma parte de un plan integral de modernización encabezado por la intendencia, busca eliminar los cuellos de botella administrativos. Bajo este nuevo esquema, el vecino llega a la sede municipal con gran parte del trámite resuelto de manera virtual, lo que permite agilizar la atención presencial.

Los números respaldan la efectividad del cambio: en lo que va del año ya se entregaron más de 11.000 licencias. "El objetivo es brindar una atención más eficiente, ordenada y accesible para todos los vecinos", explicaron desde la comuna.

El paso a paso: cómo renovar en tiempo récord

Para acceder a este beneficio, el proceso se inicia de forma 100% digital:



Turno y pago online: Se debe ingresar al sitio oficial de TESI (tesi.sanisidro.gob.ar) para elegir día, horario y abonar el trámite.

Se debe ingresar al sitio oficial de (tesi.sanisidro.gob.ar) para elegir día, horario y abonar el trámite.

Presentación: El día del turno, el vecino concurre con su DNI vigente y la documentación requerida.

El día del turno, el vecino concurre con su y la documentación requerida.

Evaluaciones: Se realizan los chequeos psicofísicos (médico y visual). En caso de ser necesario por el tipo de trámite, se rinden los exámenes teórico y práctico con material actualizado.

Se realizan los chequeos psicofísicos (médico y visual). En caso de ser necesario por el tipo de trámite, se rinden los exámenes teórico y práctico con material actualizado.

Entrega: Si las instancias son aprobadas, la licencia se imprime y se entrega en el momento.



Es importante destacar que, si bien la renovación es inmediata, otros trámites como el otorgamiento por primera vez, ampliación de categorías o duplicados pueden requerir instancias adicionales y llevar más tiempo. Por su parte, los mayores de 71 años cuentan con un esquema de soporte personalizado tanto en la sede central como en las delegaciones para facilitarles el proceso.