San Fernando recordó a las víctimas de la dictadura con la plantación de ceibos por la Memoria

En el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Municipio de San Fernando realizó un acto en la Plaza del Bicentenario, donde se plantaron ceibos en recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado. Eva Andreotti, Secretaria de Desarrollo Social, destacó la importancia de mantener viva la memoria.

A 49 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la dictadura cívico-militar en Argentina, el Municipio de San Fernando conmemoró el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia con un acto en la Plaza del Bicentenario, donde se plantaron ceibos en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

En el evento participaron vecinos, representantes de instituciones y familiares de desaparecidos. Eva Andreotti, Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio, expresó: "Nos reunimos para recordar a los desaparecidos y reafirmar que estos hechos no deben repetirse. Es un día para no olvidar, para tener una memoria presente y activa".

Por su parte, la Directora del área municipal de Derechos Humanos y Culto, Cristina Maderna, subrayó la importancia de mantener viva la memoria: "Hubo un grupo de asesinos y dementes que durante siete años quisieron borrarnos; secuestraron, torturaron, mataron y arrojaron al mar. Por eso es tan importante recordarlo hoy, para que aquel horror no vuelva a repetirse".

También estuvo presente Julio César Prado, familiar de una víctima de la dictadura, quien manifestó: "Me encanta plantar árboles, porque es como plantar memoria en homenaje a los desaparecidos. Da mucha bronca que a 49 años todavía este genocidio sea negado. Mi hermana, María Elena Prado, fue marginada y perseguida hasta que un día desapareció. Estos ceibos que plantamos hoy tienen significado, están por algo que no debe olvidarse. Que todos escuchen y aprendan sobre los desaparecidos, porque no fueron en vano. Por eso no hay mejor expresión que Nunca más ".

El acto contó con la presencia de funcionarios municipales, concejales y referentes de la comunidad, quienes acompañaron el homenaje en un día de reflexión y recuerdo.