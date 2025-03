James Cameron promete una Avatar 3 más larga y profunda

El cineasta confirmó que la tercera entrega de la franquicia superará la duración de El camino del agua y estará cargada de nuevas sorpresas, incluyendo un mensaje contra la inteligencia artificial generativa.

El director James Cameron reveló nuevos detalles sobre Avatar 3: Fuego y Ceniza, la próxima entrega de la icónica franquicia de ciencia ficción. En una entrevista con la revista Empire, confirmó que esta película será la más larga de la saga, superando las 3 horas y 12 minutos de Avatar 2: El camino del agua (2022).

Según explicó el cineasta, la decisión de extender la duración respondió a la necesidad de desarrollar mejor a los personajes. "Tuvimos demasiadas grandes ideas empaquetadas en el acto uno de [The Way of Water]", aseguró. En retrospectiva, sintió que "se movía como un tren bala y no profundizábamos lo suficiente en los personajes", lo que lo llevó a dividir la historia en dos films.

"Dije: ‘Chicos, tenemos que dividirla’. [Fire and Ash] será un poco más larga que [The Way of Water]", agregó Cameron.

La coguionista Amanda Silver respaldó la decisión y destacó la importancia de darle más espacio a los personajes. "Los personajes necesitaban respirar. Estas películas son mucho más que una trama vertiginosa y un espectáculo visual impresionante. Queremos que se sientan como personajes reales", afirmó.

Un mensaje contra la inteligencia artificial

Además de su duración, Avatar 3: Fuego y Ceniza traerá una sorpresa adicional. Cameron ha decidido incluir un mensaje contra el uso de inteligencia artificial generativa en el cine. En enero se conoció que la película comenzará con la advertencia: "No se utilizó IA generativa en la realización de esta película".

El director ha sido un crítico de esta tecnología en la industria del entretenimiento. En una entrevista previa, recordó que su clásico Terminator (1984) ya advertía sobre sus riesgos. "Les avisé en 1984 y no escucharon", sostuvo en julio de 2023.

La reacción de Suzy Amis Cameron

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista con Empire fue cuando Cameron relató la reacción de su esposa, Suzy Amis Cameron, tras ver la película por primera vez. "Lloró durante cuatro horas", confesó el cineasta. "Seguía tratando de recuperarse para poder darme reacciones específicas, pero luego se volvía a emocionar y comenzaba a llorar otra vez".

Finalmente, Cameron le dijo: "Cariño, tengo que irme a la cama. Lo siento, hablaremos de esto en otro momento". Según el director, Suzy ha sido un "buen barómetro" en su carrera, ya que predijo el éxito de Titanic, Avatar y The Way of Water.

Reparto y detalles de la producción

El film traerá de regreso a Kate Winslet, quien volverá a interpretar a Ronal, personaje que debutó en El camino del agua. Según declaraciones de Cameron a PEOPLE en diciembre de 2023, la actriz se preparó intensamente con una pareja de chamanes para aprender técnicas de purificación espiritual, que su personaje aplicará en la historia.

En cambio, Michelle Yeoh no estará en esta entrega, a pesar de que su participación en la saga se anunció en 2019. No obstante, Cameron confirmó que sí formará parte de la cuarta película.

El proceso de producción de Avatar 3 fue meticuloso y planificado con antelación. Cameron reveló que algunas escenas de la cuarta entrega se filmaron junto con la tercera para evitar problemas de envejecimiento en los actores más jóvenes.

"Hicimos la captura de la tercera película y la fotografía de acción en vivo de la tercera como una producción entrelazada con [The Way of Water], e incluso hicimos parte de la cuarta película porque nuestros personajes jóvenes van a tener un gran salto en el tiempo en la cuarta entrega", explicó el director en 2023.

Fecha de estreno

El lanzamiento de Avatar 3: Fuego y Ceniza está programado para el 19 de diciembre de 2025 en los Estados Unidos.