Tiziano Fiz será indagado por el asesinato de Giovana Sosa en un hotel alojamiento de El Talar

Tiziano Fiz, detenido por el asesinato de Giovana Sosa en el hotel Moeris de El Talar, será indagado hoy por la fiscal Mariela Miozzo. La investigación está respaldada por diversas pruebas, incluidas filmaciones y testimonios clave.

Tiziano Fiz, acusado de asesinar a Giovana Sosa en la madrugada del martes en el hotel Moeris de El Talar, será indagado hoy por la fiscal Mariela Miozzo. Las pruebas en su contra son contundentes, entre ellas filmaciones de cámaras de seguridad que lo muestran en el lugar del crimen y en el recorrido realizado antes del asesinato.

El padre de Giovana, joven de 20 años, había instado repetidamente a su hija a terminar con su relación con Fiz, quien, según la familia, la sometía a violencia física. La joven había denunciado a Fiz por violencia de género en enero, lo que derivó en una restricción perimetral. Sin embargo, Giovana, aparentemente, no pudo romper el vínculo con su agresor. “Giovana, perimetral o no, no quería dejarlo, no podía”, aseguró una fuente cercana al caso.

El crimen se cometió en la habitación 28 del hotel Moeris, donde Giovana fue hallada sin vida, tras recibir un disparo en la boca que salió por su nuca. Fiz, que había sido visto en las cámaras de seguridad, fue capturado y detenido. La investigación cuenta también con el testimonio del chofer que transportó a Giovana y a Fiz en un automóvil de aplicación desde Los Polvorines hasta el hotel.

La autopsia, realizada en San Fernando, reveló detalles escalofriantes sobre el crimen. Los médicos forenses no hallaron indicios de lesiones antiguas, pero confirmaron que la joven fue asesinada de manera brutal.

El testimonio del tío de Giovana aporta más elementos a la investigación. Según relató a Telenoche, Fiz habría agredido previamente a la joven, provocando que la víctima fuera hospitalizada en enero. En ese momento, Giovana presentó una denuncia ante la Comisaría de la Mujer en Malvinas Argentinas.

El acusado será indagado hoy, y la fiscal Miozzo espera que las pruebas en su contra permitan avanzar en la causa. Se investiga también si el crimen fue un acto premeditado, o si Fiz tendió una trampa a Giovana.