Jueza de Nueva York rechaza solicitud para anular pago de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF

La jueza Loretta Preska de Nueva York desestimó una solicitud de la fundación Republican Action for Argentina para anular la condena que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF. La magistrada consideró que la presentación fue realizada fuera del plazo estipulado.

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, rechazó hoy una solicitud presentada por la fundación Republican Action for Argentina para anular la condena que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF. La organización había pedido a la magistrada que dejara sin efecto el fallo que benefició a las firmas Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio sobre la expropiación realizada en 2012 durante el mandato de Cristina Kirchner.

La jueza fundamentó su decisión en que la solicitud fue realizada fuera del plazo de un año que estipula la legislación estadounidense para realizar este tipo de presentaciones. De acuerdo con Preska, el pedido de la ONG no cumplió con los requisitos procesales, destacando que el plazo había expirado.

En su fallo, Loretta Preska citó precedentes legales, como el caso D’Amato versus Deutsche Bank, para argumentar que una intervención presentada más de un año después de iniciada la causa no es válida. Además, se refirió al caso Restor-A-Dent Dental Lab’ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc., subrayando que el interés de la parte solicitante debe ser directo y no contingente.

El caso de la expropiación de YPF comenzó en 2015, cuando Burford Capital y Eton Park impulsaron la demanda luego de adquirir los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, vinculadas al grupo argentino Petersen, que tenía una participación del 25% en YPF al momento de la nacionalización. Las firmas reclamaron millonarias compensaciones, argumentando que el Estado argentino debería haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) por las acciones de la petrolera que no pertenecían a Repsol.

En 2023, Preska condenó al Estado argentino por no haber realizado dicha OPA cuando expropió el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la española Repsol.

El director de Research for Traders, Daríos Epstein, se refirió al tema diciendo que aquellos que habían asegurado que se podía salvar los US$ 16.000 millones "tengan un poco de humildad y llámense a silencio". Según Epstein, el asunto es serio y no debería ser utilizado con fines políticos.