Tigre

Tigre lanzó las Colonias de verano 2026: cómo inscribirse y quiénes pueden anotarse

El Municipio de Tigre abrió la inscripción para las Colonias de Verano 2026, destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. La actividad se desarrollará del 2 de enero al 13 de febrero en los polideportivos del distrito.

Las Colonias de Verano Tigre 2026 abrieron su proceso de inscripción para niños de 3 a 17 años, jóvenes y adultos mayores. La propuesta municipal se desarrollará del 2 de enero al 13 de febrero en los distintos polideportivos del distrito, con actividades coordinadas por docentes, guardavidas y médicos.


Con el lema “La colonia es un carnaval”, el Municipio anunció que la edición 2026 mantendrá su formato habitual y estará destinada exclusivamente a quienes tengan domicilio en Tigre.


Las inscripciones ya se encuentran disponibles para los vecinos y vecinas que habitualmente participan de las actividades en los centros deportivos. Para quienes se anoten por primera vez, el registro estará habilitado a partir del 1 de diciembre.


A continuación, los polideportivos donde los interesados pueden inscribirse:



  • Polideportivo N°1 San Martín. Whatsapp: 11-2171-5366
    Dirección: Riobamba 2497, Don Torcuato.

  • Polideportivo N°2 Sarmiento. Whatsapp: 11-2170-5766
    Dirección: Benito Lynch y Acceso Norte, Tigre Centro.

  • Polideportivo N°3 Belgrano. Whatsapp: 11-2171-0273
    Dirección: Los Gladiolos 2154, La Paloma, El Talar.

  • Polideportivo N°4 Güemes. Whatsapp: 11-2170-4141
    Dirección: Salta y Roca, Benavídez.

  • Polideportivo N°5 R. Rojas. Whatsapp: 11-2171-1711
    Dirección: Richieri 3000, Ricardo Rojas.

  • Polideportivo N°6 M. Moreno. Whatsapp: 11-2170-5691
    Dirección: Escobar 51, Troncos del Talar.

  • Polideportivo N°7 Tercera Edad. Whatsapp: 11-2171-3098
    Dirección: Milberg 665, Rincón de Milberg.

  • Polideportivo N°8 Alte. Marrón. Whatsapp: 11-2171-1420
    Dirección: Lavalleja 3051, El Talar.

  • Polideportivo N°9 Zanón. Whatsapp: 11-2171-1668
    Dirección: Lisandro de la Torre entre Pellegrini y Ventura Martínez, Don Torcuato.

  • Polideportivo N°10 Gral. Pacheco. Whatsapp: 11-2171-4369
    Dirección: Av. De los Constituyentes 3700, General Pacheco.

  • Polideportivo N°11 Islas. Whatsapp: 11-2171-1316
    Dirección: Río Capitán 34, Sección Islas del Delta.

  • Polideportivo N°12 Dique Luján. Whatsapp: 11-2171-2907
    Dirección: Jujuy 780, Dique Luján.

  • Polideportivo N°13 Rincón. Whatsapp: 11-2171-5983
    Dirección: Irala y Güemes, Rincón de Milberg.

  • Polideportivo N°14 El Zorzal. Whatsapp: 11-2171-7107
    Dirección: Lima 1550, El Zorzal.

  • Polideportivo N°15 Zabala. Whatsapp: 11-2170-4168
    Dirección: Freire y México, Benavídez.

  • Polideportivo N°16 Gutiérrez. Whatsapp: 11-2171-3711
    Dirección: Lacroze y Verdi, Don Torcuato.

  • Polideportivo N°17 Delfo Cabrera. Whatsapp: 11-2171-1705
    Dirección: Libertad 1823 y Brasil, Talar Sur.

  • Polideportivo N°18 Ñato Errecart. Whatsapp: 11-2170-8840
    Dirección: Mar Argentino 840, La Mascota, Benavídez.


Además, la inscripción a la Colonia Náutica Municipal para adolescentes, realizada en el Club de Regatas Hispano Argentino, debe gestionarse en el Polideportivo N°2 Sarmiento.


 

