Tigre lanzó las Colonias de verano 2026: cómo inscribirse y quiénes pueden anotarse

Las Colonias de Verano Tigre 2026 abrieron su proceso de inscripción para niños de 3 a 17 años, jóvenes y adultos mayores. La propuesta municipal se desarrollará del 2 de enero al 13 de febrero en los distintos polideportivos del distrito, con actividades coordinadas por docentes, guardavidas y médicos.
Con el lema “La colonia es un carnaval”, el Municipio anunció que la edición 2026 mantendrá su formato habitual y estará destinada exclusivamente a quienes tengan domicilio en Tigre.
Las inscripciones ya se encuentran disponibles para los vecinos y vecinas que habitualmente participan de las actividades en los centros deportivos. Para quienes se anoten por primera vez, el registro estará habilitado a partir del 1 de diciembre.
A continuación, los polideportivos donde los interesados pueden inscribirse:
- Polideportivo N°1 San Martín. Whatsapp: 11-2171-5366
Dirección: Riobamba 2497, Don Torcuato.
- Polideportivo N°2 Sarmiento. Whatsapp: 11-2170-5766
Dirección: Benito Lynch y Acceso Norte, Tigre Centro.
- Polideportivo N°3 Belgrano. Whatsapp: 11-2171-0273
Dirección: Los Gladiolos 2154, La Paloma, El Talar.
- Polideportivo N°4 Güemes. Whatsapp: 11-2170-4141
Dirección: Salta y Roca, Benavídez.
- Polideportivo N°5 R. Rojas. Whatsapp: 11-2171-1711
Dirección: Richieri 3000, Ricardo Rojas.
- Polideportivo N°6 M. Moreno. Whatsapp: 11-2170-5691
Dirección: Escobar 51, Troncos del Talar.
- Polideportivo N°7 Tercera Edad. Whatsapp: 11-2171-3098
Dirección: Milberg 665, Rincón de Milberg.
- Polideportivo N°8 Alte. Marrón. Whatsapp: 11-2171-1420
Dirección: Lavalleja 3051, El Talar.
- Polideportivo N°9 Zanón. Whatsapp: 11-2171-1668
Dirección: Lisandro de la Torre entre Pellegrini y Ventura Martínez, Don Torcuato.
- Polideportivo N°10 Gral. Pacheco. Whatsapp: 11-2171-4369
Dirección: Av. De los Constituyentes 3700, General Pacheco.
- Polideportivo N°11 Islas. Whatsapp: 11-2171-1316
Dirección: Río Capitán 34, Sección Islas del Delta.
- Polideportivo N°12 Dique Luján. Whatsapp: 11-2171-2907
Dirección: Jujuy 780, Dique Luján.
- Polideportivo N°13 Rincón. Whatsapp: 11-2171-5983
Dirección: Irala y Güemes, Rincón de Milberg.
- Polideportivo N°14 El Zorzal. Whatsapp: 11-2171-7107
Dirección: Lima 1550, El Zorzal.
- Polideportivo N°15 Zabala. Whatsapp: 11-2170-4168
Dirección: Freire y México, Benavídez.
- Polideportivo N°16 Gutiérrez. Whatsapp: 11-2171-3711
Dirección: Lacroze y Verdi, Don Torcuato.
- Polideportivo N°17 Delfo Cabrera. Whatsapp: 11-2171-1705
Dirección: Libertad 1823 y Brasil, Talar Sur.
- Polideportivo N°18 Ñato Errecart. Whatsapp: 11-2170-8840
Dirección: Mar Argentino 840, La Mascota, Benavídez.
Además, la inscripción a la Colonia Náutica Municipal para adolescentes, realizada en el Club de Regatas Hispano Argentino, debe gestionarse en el Polideportivo N°2 Sarmiento.