Femicidio en José C. Paz: hallaron el cuerpo de Vilma Noemí Acosta y detuvieron a su pareja como principal sospechoso

Vilma Noemí Acosta, de 46 años, que había sido reportada como desaparecida, fue encontrada asesinada y semienterrada en el patio de su casa en la localidad bonaerense de José C. Paz. La Policía arrestó a su pareja, Fabián Norberto Real, de 56 años, como principal sospechoso del femicidio.

La denuncia inicial la presentó anoche una hija mayor de Acosta, preocupada porque no lograba comunicarse con su madre desde hacía dos días. La joven manifestó sus sospechas hacia Real, describiéndolo como una persona violenta, y mencionó que varios vecinos lo habían visto buscando tierra por el barrio. Además, uno de sus hermanos observó tierra removida en el patio de la vivienda, según indicaron fuentes policiales.

Con esta información, efectivos de la Comisaría Segunda de José C. Paz acudieron al domicilio ubicado en la calle Naciones Unidas al 4600, donde vivían Acosta, Real y sus tres hijos menores. Al llegar, notaron que Real estaba visiblemente nervioso y presentaba contradicciones al dar su declaración. Los policías comenzaron a inspeccionar el lugar y encontraron rápidamente un área del patio con tierra removida, tal como había señalado la hija de Acosta.

Finalmente, el cuerpo de la mujer fue hallado semienterrado. Real quedó detenido y fue trasladado a una comisaría, acusado del femicidio. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°19 de Malvinas Argentinas está a cargo de la investigación, y se esperaba para esta noche el resultado de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Gerardo, hermano de Vilma, aseguró que antes de que se radicara la denuncia policial, Real les había dicho que no sabía nada sobre el paradero de la víctima. "La hija (de Acosta) no aguantó y volvió con el móvil policial", dijo en diálogo con Telefe. También reveló que el detenido tenía actitudes violentas hacia la mujer y no la dejaba ver al resto de su familia. "Toda la vida fue así. La apartó de los hermanos, de sus otros hijos", insistió.

Un vecino de la zona declaró en el mismo sentido, mencionando que recurrentemente se escuchaban discusiones a los gritos desde la vivienda. Además, afirmó que vio a Real ingresando tierra a la casa el martes pasado. "Lo vi cuando entraba con su auto marcha atrás, en el acoplado tenía tierra", sostuvo.

Luego de que el caso se hiciera público, comenzaron a llamar la atención las últimas publicaciones de Real en su perfil de Facebook, donde solía compartir fotos de Vilma. "No hay nada más bonito que ver tanta belleza en una mujer", había escrito en el último posteo, el 2 de septiembre, acompañando una imagen de ella. "No hay duda que tu corazoncito es lo más hermoso de una gran mujer como tú. Te admiro por ser una gran mujer llena de vida" se lee en otro mensaje.

Vilma era peluquera. Tras enterarse de lo sucedido, una de sus allegadas lamentó la tragedia: "Esto es algo que no se puede creer. Vilma fue una de las primeras personas que confió en mí, me alentó a ser profe de peluquería. Ella es conocida por ser buena persona y amiguera. Nadie tenía derecho de quitarle la vida que tenía junto a sus hijos. Ni una menos".