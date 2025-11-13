Tigre lanza un nuevo operativo de Zoonosis por las tardes en El Talar

El Municipio de Tigre realizará un nuevo operativo de Zoonosis por las tardes. Este viernes 14 de noviembre, desde las 14 horas, se entregarán 60 turnos en el Club Padre Mugica de El Talar para la esterilización gratuita de mascotas.

El Municipio de Tigre continúa impulsando políticas públicas destinadas al cuidado y bienestar animal. En esta oportunidad, realizará un nuevo operativo de Zoonosis por las tardes, con entrega de turnos para esterilización gratuita de mascotas.

La actividad se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre a las 14 horas, en el Club Padre Mugica, ubicado en 29 de Noviembre 1751, El Talar.

Durante la jornada, se entregarán 60 cupos para las intervenciones, que se efectuarán los días 17, 19 y 20 de noviembre, también a partir de las 14 horas.

Desde el área de Zoonosis Tigre recordaron que los vecinos interesados deben concurrir sin el animal y con DNI, para poder acceder a su turno.

Estas acciones forman parte del compromiso municipal con la salud pública y el control poblacional de perros y gatos, promoviendo la tenencia responsable y evitando la reproducción descontrolada de animales callejeros.

El Municipio mantiene un cronograma itinerante de operativos gratuitos en distintos barrios, que incluyen atención veterinaria básica, vacunación antirrábica y castraciones.

Requisitos para la esterilización de las mascotas: