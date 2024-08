Preocupación en Tigre: “La ley de ganancias podría desguazar la salud pública”, advierten concejales y médicos

Concejales de Inión por la Patria de Tigre se reunieron con representantes de la salud para expresar su preocupación por el impacto de la ley de ganancias, advirtiendo que podría dejar sin atención a miles de vecinos.

Concejales oficialistas de Tigre se reunieron este martes con representantes de distintos centros de salud del distrito para escuchar su preocupación ante la reimposición del impuesto a las ganancias en el sector de la salud, medida que complicaría la cobertura de las guardias médicas. Frente a esta problemática, se decidió apoyar el proyecto del Diputado Daniel Gollan, que propone eximir a los médicos de este tributo.

Tras la reunión, la concejala, Cecilia Ferreira, expresó: "Todos los concejales de Unión por la Patria estamos preocupados. Esta reunión, impulsada por la concejala Gisela Zamora, nos permitió hablar con los compañeros del equipo de salud y comprender profundamente lo que están atravesando. Si se aplica esta ley, más de 10.000 personas que se atienden en las guardias del hospital provincial podrían quedarse sin atención médica".

Ferreira subrayó la urgencia de la situación, afirmando: "Si el hospital de referencia en Tigre, que es el de Pacheco, se queda sin médicos, esto afecta a toda la comunidad. No importa el color político, estamos hablando de nuestros vecinos, de nuestros padres, que van a ir al hospital y no van a encontrar médicos. Es imposible que esto no nos afecte a todos".

En cuanto a la respuesta de los distintos bloques del Concejo Deliberante, Ferreira señaló: "Este proyecto no pudo ser tratado en el recinto porque no conseguimos los votos necesarios de otros bloques, pero vamos a seguir apelando a la construcción colectiva. Tenemos la responsabilidad de responder a nuestros vecinos y de evitar que esto suceda en nuestras guardias y centros de salud".

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de la medida: "Si este impuesto se aplica, el sistema público de salud va a quedar desguazado. Los trabajadores de la salud vienen muy desgastados desde la pandemia, y no podemos permitir que ahora se les aplique un impuesto que les quite más recursos. Estamos hablando de quienes cuidan la vida de nuestros vecinos, de nuestros familiares. Tenemos que cuidarlos como corresponde, y no les vamos a soltar la mano".

Diego Morera, director del Hospital Provincial Magdalena V. Martínez en General Pacheco, explicó que "El impuesto a las ganancias está afectando a los profesionales de la salud que realizan reemplazos de guardia. Cuando un médico toma vacaciones o un miembro del equipo de salud está de licencia, las guardias se cubren con reemplazos. Pero ahora, estos reemplazos están alcanzados por ganancias, lo que significa que muchos médicos ya no están dispuestos a cubrir esas guardias porque el descuento es tan grande que ni siquiera se paga la urgencia trabajada".

Morera detalló que entre un 10% y 15% de las urgencias en los hospitales se cubren con reemplazos de guardia, y que actualmente el 30% del personal de salud se encuentra ausente debido a licencias o enfermedades. "Esto pone en peligro las guardias de áreas críticas como Clínica Médica, Neonatología y Terapia Intensiva, que son de 24 horas y no pueden discontinuarse", advirtió.

El director del hospital también subrayó la gravedad de la situación para los vecinos de Tigre y el resto de la provincia: "Cada vez que alguien tiene un accidente o requiere una urgencia, el primer lugar al que se acude es a un hospital provincial o municipal. Esto es lo que garantiza el hospital público, y hoy esas guardias que salvan vidas están en riesgo".

Por su parte, la subsecretaria de Atención Primaria de Tigre, Carolina Hernandorena, expresó: "La preocupación por el financiamiento de la salud pública y el daño que esto va a ocasionar en nuestras comunidades es una de las principales razones por las que hoy nos reunimos con concejales y autoridades de hospitales".

“Estamos viendo cómo la deriva del impuesto a las ganancias va a impactar en la capacidad de trabajo de los profesionales de la salud, que ya están empezando a dejar descubiertas las guardias por el impacto que esto tiene en su sueldo”, explicó Hernandorena.

Además detalló que “Quizás en Tigre todavía no está sucediendo, pero en hospitales públicos e incluso privados ya esto está comenzando a suceder. Los profesionales ya no están dispuestos a cubrir guardias extras porque no les conviene trabajar más horas si eso les reduce el sueldo por las ganancias. Sin ir más lejos, en el Hospital de Pacheco, ya tuvimos una guardia descubierta el sábado pasado”.

Hernandorena también criticó la falta de acción por parte de otros bloques políticos: "Nos llama la atención la negación del resto de los bloques a poner en discusión esta derogación del impuesto a las ganancias, considerando el impacto que va a tener en nuestras comunidades. Es incomprensible que no se quiera debatir algo tan urgente, más aún cuando muchos de nuestros representantes son vecinos del municipio de Tigre".

Finalmente, hizo un llamado al gobierno nacional y a la comunidad para que tomen conciencia del problema: "Es claro el gesto político de ir hacia el desfinanciamiento del Estado, y esto va a impactar directa e indirectamente sobre nuestras familias y comunidades. Estamos en estado de alerta, no solo en Tigre, sino en toda la provincia y el país. Llamamos a la comunidad a reflexionar y a generar espacios de reclamo y manifestación sobre el impacto que esto tendrá en la calidad y capacidad de atención sanitaria".