Kicillof: “La única realidad es que Milei decidió castigar a los bonaerenses porque no lo votaron”

El gobernador Axel Kicillof criticó duramente al presidente Javier Milei por suspender inversiones en Bahía Blanca, atribuyendo la decisión a un castigo político hacia los bonaerenses.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó: “Estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del presidente Javier Milei, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que venimos trabajando hace 10 años”. Kicillof encabezó una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusta Costa; y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.

En ese marco, Kicillof sostuvo que la localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI. Según el gobernador, el presidente de YPF, Horacio Marín, le comunicó que la decisión no tenía relación con el RIGI provincial. “Espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, añadió Kicillof, señalando que también se confirmaron inversiones en Bahía Blanca por 2.200 millones de dólares de las empresas MEGA y PROFERTIL.

“Esto no es un Boca – River, es una decisión muy importante y no puede ser una disputa entre provincias. No es bueno o malo para una provincia u otra, es malo para la Argentina”, expresó Kicillof. Además, remarcó: “No nos vamos a pelear con otros gobernadores: el único responsable de esta decisión es el presidente de la Nación”.

Kicillof destacó que Milei no soporta haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires y ha entrado en una disputa permanente. “No es una novedad que nos haya quitado esta inversión, porque ya había quitado fondos para el salario de los docentes, los boletos del colectivo y la seguridad”, indicó el gobernador. “Piensa que si nos castiga, los bonaerenses lo van a votar; pero se equivoca y está generando un daño enorme”.

Por último, Kicillof sostuvo: “El fundamentalismo ideológico de Milei nos está trayendo muchos problemas tanto en el plano internacional como local”. Concluyó afirmando que, aunque los medios digan que la inversión se traslada a Punta Colorada por un capricho suyo, la realidad es que fue una decisión de Milei suspender las inversiones en Bahía Blanca.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; y el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli.