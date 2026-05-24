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Tras varios días fríos, el feriado llega con temperaturas más templadas en el AMBA

Tras varios días fríos, el feriado llega con temperaturas más templadas en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada estable en Capital Federal y el conurbano bonaerense, con máximas de hasta 17 grados y sin probabilidades de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes feriado una jornada con buenas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en un contexto de temperaturas más agradables y sin previsión de lluvias.


De acuerdo con el pronóstico oficial, el día comenzará con algo de nubosidad y ambiente fresco, aunque con el correr de las horas se espera una mejora en las condiciones y varios momentos de sol sobre Capital Federal y el conurbano bonaerense.



Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados, valores que marcarán un leve ascenso térmico respecto de los últimos días, cuando se registraron mañanas más frías en gran parte del AMBA.


Según el SMN, el viento soplará leve desde el sector norte, condición que favorecerá un ambiente más templado durante la tarde y permitirá disfrutar de actividades al aire libre en buena parte de la jornada.


Además, el organismo no prevé precipitaciones para este lunes, por lo que el feriado se presentará con tiempo estable tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en los municipios del conurbano.


Cómo seguirá el tiempo durante la semana en el AMBA


Tras el feriado, las condiciones meteorológicas continuarán sin grandes cambios en el inicio de la semana hábil.


Para el martes y miércoles, el SMN anticipa la posibilidad de neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas del día, especialmente en accesos y zonas suburbanas del AMBA.


Sin embargo, una vez disipados esos fenómenos, volverán las condiciones estables, con nubosidad variable, temperaturas otoñales moderadas y sin lluvias previstas por el momento.


El pronóstico extendido tampoco muestra, hasta ahora, ingresos de aire polar ni fenómenos meteorológicos significativos para los próximos días.

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