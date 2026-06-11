El clima en el AMBA: viernes estable antes del regreso de las lluvias el fin de semana largo

El viernes se presentará con condiciones estables y temperaturas frescas, pero el fin de semana largo llegará con lluvias y un marcado descenso térmico en el Área Metropolitana.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este viernes una jornada relativamente estable, con temperaturas frescas y la presencia de neblinas durante las primeras horas del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mañana comenzará con bancos de niebla en distintos sectores de la región, un fenómeno que podría reducir la visibilidad en forma temporaria, mientras que con el correr de las horas se espera una mejora en las condiciones.

Durante la tarde, el cielo se presentará con nubosidad variable y algunos momentos de sol, en un contexto de temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 17 grados, valores típicos para esta época del año en la región.

El escenario comenzará a modificarse durante el sábado, cuando se prevé un aumento de la inestabilidad y el regreso de las lluvias hacia la tarde y la noche, en el inicio del fin de semana largo.

Las precipitaciones podrían impactar en la planificación de actividades al aire libre y traslados, por lo que se recomienda seguir la evolución del pronóstico oficial en las próximas horas.

Luego del paso de las lluvias del sábado y un domingo todavía inestable, el lunes se anticipa el ingreso de una masa de aire más frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

De esta manera, el cierre del fin de semana largo estará dominado por condiciones más invernales, con mínimas bajas y sensación térmica reducida durante las primeras horas del día.

El inicio de junio, en tanto, viene mostrando un patrón típico de la temporada fría en el AMBA, con humedad elevada, neblinas frecuentes y variaciones de nubosidad.

Ante este escenario, el SMN recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la evolución del sistema frontal.