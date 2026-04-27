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Aire polar avanza sobre Buenos Aires: semana fría, sin lluvias y con heladas

Aire polar avanza sobre Buenos Aires: semana fría, sin lluvias y con heladas
Una masa de aire polar afecta a Buenos Aires con temperaturas de un solo dígito, viento intenso y riesgo de heladas. El SMN mantiene alertas en gran parte de la provincia.

La ola de frío en Buenos Aires se intensifica con el avance de una masa de aire polar que afecta a toda la provincia, provocando temperaturas de un solo dígito, viento persistente y condiciones estables sin lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.


El fenómeno, que se desplaza desde la Patagonia hacia el centro del país, marca el inicio de una semana con cielos despejados, baja humedad y fuerte descenso de la sensación térmica, tanto en áreas urbanas como rurales.



El ingreso del aire frío se consolidó el domingo por la tarde tras el paso de un sistema frontal que desplazó el aire templado hacia el noreste argentino. Desde entonces, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano registran vientos del sur, baja humedad y un marcado descenso térmico.


Lunes: impacto pleno del frío


El lunes será el primer día con efecto total de la masa de aire polar. La mínima será de 7°C y la máxima de 18°C. En el interior bonaerense se esperan valores cercanos a 2°C.


Alertas meteorológicas en la provincia


El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por bajas temperaturas, posibles heladas y viento persistente en gran parte de la provincia.


Martes: continúa el frío intenso


El martes se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 20°C, con nubosidad variable y sin lluvias. En el interior, las mínimas podrían alcanzar los 0°C.


Miércoles: leve recuperación térmica


Se espera una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, con baja probabilidad de lluvias y leve aumento de la humedad.


Jueves: condiciones estables


El jueves tendrá temperaturas entre 9°C y 22°C, con cielo parcialmente soleado y ambiente fresco.

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