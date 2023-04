Roxana López: “JxC pone en peligro a los trabajadores municipales de Tigre afiliados a IOMA”

La diputada provincial Roxana López cuestionó el proyecto de desadhesión al IOMA impulsado por Juntos por el Cambio en Tigre y afirmó que pone en riesgo la salud de los trabajadores municipales afiliados a la obra social.

La diputada provincial se refirió al proyecto de ordenanza de Juntos por el Cambio que pide desadherir a IOMA como prestación única y obligatoria del personal municipal de Tigre.

“El proyecto de desafiliación expone a los y las trabajadoras municipales a una situación realmente dramática, ya que hoy muchas de estas personas que se encuentran con tratamientos de alto costos y otras con enfermedades crónicas y no tienen ninguna garantía de continuidad de tratamiento”, expresó Roxana López.

Además, agregó que “la ordenanza es totalmente inconstitucional, al no cumplir con el principio de legalidad, viola el artículo 40 de la Constitución provincial en cuanto establece que el sistema de seguridad social estará a cargo de entidades administradas por el Estado, es incompatible la afiliación al régimen de obras sociales nacionales (ley 23660) y es incompatible con el régimen del IOMA (ley 6982). La ley establece que sólo pueda existir una adhesión de la totalidad del personal municipal, no existe la posibilidad de una adhesión parcial. Esto demuestra que el presidente del HCD, no está al tanto de las normativas en cuestiones de salud y está jugando con los trabajadores.”

En el mismo sentido, López manifestó que “quieren hacer ver, que afiliarse voluntariamente es algo sencillo, pero no es así, porque los que ingresan de este modo lo hacen con carencia, es decir restricción de prestaciones médicas, y quedan expuestos a ser evaluadas por sus enfermedades preexistentes. Es un acto de total de irresponsabilidad, teniendo en cuenta que, en Tigre, las principales demandas de los atendidos por IOMA tienen que ver con tratamientos oncológicos, HIV, epilepsia, insuficiencia renal crónica, hipertensión y diabetes.”

Por otro lado, la diputada provincial, hizo hincapié en que “en Capitán Sarmiento, distrito que gobierna Juntos por el Cambio, y que se desadhirió del IOMA en 2022, la mitad de los afiliados continúan en el IOMA pero pagando la afiliación voluntaria de su bolsillo.”

Avanzando en el tema, Roxana López expresó que “nuestro gobierno de la provincia recibió a la Obra Social con un Déficit Económico, algo que no ocurría desde el 2001, y en tres años logramos revertir esa situación y con resultados económicos superavitarios.” En esa dirección agregó que “se amplió la cobertura médica al 100% pasando del 51% de la cartilla al 74%, sumando un 33% más de médicos en cartilla y, sólo en 2022, se entregaron 340 mil medicamentos de alto precio más que en 2019, a lo que hay que sumar la digitalización de datos, algo importante para la dinámica de la obra social.”

“No hay ningún tipo de duda que la decisión de nuestro gobernador, Axel Kicillof, del ministro de salud, Nicolás Kreplak y del presidente de IOMA, Homero Giles, se enmarca en mejorar la calidad de atención, de prestación y de disponibilidad del sistema, para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires” cerró López.

Ver También

- Concejales del FdT Tigre rechazan la ordenanza de Cambiemos que desafilia a trabajadores municipales de IOMA

- Segundo Cernadas impone su mayoría y logra que Tigre abandone la afiliación compulsiva a IOMA