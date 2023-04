Segundo Cernadas impone su mayoría y logra que Tigre abandone la afiliación compulsiva a IOMA

Tigre se convierte en el primer municipio gobernado por el peronismo en dejar de obligar a sus empleados a afiliarse a IOMA. La nueva norma, impulsada por la oposición liderada por Segundo Cernadas permite la libre elección de obra social y obliga al municipio a suscribir convenios con otras obras sociales del sistema nacional.

Segundo Cernadas, presidente del Concejo Deliberante de Tigre, logró que la mayoría de Juntos impusiera la "Libre elección de cobertura médica" en el municipio, convirtiéndose en el primer municipio del conurbano gobernado por el peronismo en abandonar la afiliación compulsiva de sus empleados a IOMA.

La nueva norma establece que los empleados municipales tendrán la opción de continuar en IOMA si así lo desean, pero obliga al municipio a suscribir convenios con obras sociales del sistema nacional, tal como lo hacen los trabajadores del sector privado, los monotributistas o los empleados públicos del Estado Nacional.

Según Segundo Cernadas, "Axel Kicillof ya no le va a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores municipales. Cualquier obra social del sistema le descuenta un 3% al trabajador y IOMA les saca casi el 5% a cambio de prestaciones que no existen o son muy malas. No hay prestadores en Tigre y si un afiliado viaja a otra provincia es una odisea".

La medida adoptada en Tigre continúa el éxodo de municipios del organismo provincial que ya iniciaron otros municipios conducidos por el PRO. En este caso, la oposición le impone la decisión al oficialismo del Frente de Todos, con una votación clave con 12 votos por la afirmativa y 12 por la negativa, la votación dejó la definición en manos de Segundo Cernadas que como presidente del cuerpo tiene la facultad de desempate.

Para estar vigente, la ordenanza establece un plazo de 90 días para que el Municipio implemente los cambios necesarios y reglamente la medida. "En plena campaña electoral si el Frente de Todos no implementa la medida va recibir el castigo en las urnas de quienes esperan hace años esta ordenanza", dijo Lisandro Lanzón, uno de los autores de la iniciativa.

Ximena Pereyra, la otra concejal que impulsó el proyecto liderado por Cernadas, afirmó que "le estamos dando a las familias de los trabajadores una gran noticia y una mejor cobertura de salud en un municipio colapsado en esa materia".

