Jorge Macri:”Deberíamos llegar con un único candidato del PRO a jefe de Gobierno”

El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, expresó su deseo de convertirse en el candidato del PRO para jefe de Gobierno en las próximas elecciones. En una entrevista con Radio con Vos y La Red, afirmó que "Deberíamos llegar en la Ciudad con un único candidato del PRO a jefe de Gobierno, trabajo para ser yo".

Macri argumentó que "lo lógico sería que cada espacio político de Juntos por el Cambio llegue con su candidato. Martín Lousteau es de la UCR, que nosotros tengamos un único candidato por el PRO, y yo pretendo ser ése por experiencia, firmeza, pasión y porque sé gestionar ciudades. Después la Coalición Cívica puede llegar a tener su candidato y después que la gente decida, va a haber una PASO".

En relación con los logros del gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires, el ex intendente De Vicente López destacó que "uno siempre tiene que pensar cómo cuida lo que viene hasta ahora bien, que nadie destruya los logros de estos 16 años. Que no son logros de un gobierno. Quiero ser muy claro. No vengo a defender solamente los logros del PRO dentro de Juntos por el Cambio. Sino el esfuerzo del ciudadano, porque en cada logro del gobierno hay un esfuerzo del ciudadano".

Macri también habló sobre el respaldo que ha recibido de otros líderes del PRO: "Hasta ahora yo siento que Mauricio (Macri) ha sido muy claro, Patricia (Bullrich) también, Horacio (Rodríguez Larreta) me invitó a ser parte del equipo de la Ciudad y me menciona todo el tiempo como uno de sus posibles candidatos así que también siento lo mismo".

Por otro lado, el ministro de Gobierno habló sobre la posibilidad de que otros candidatos del PRO se presenten a cargos nacionales, como Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, y afirmó que "Me parece muy bueno que Horacio se haya lanzado, como me parece muy bueno que Patricia haya definido desde hace bastante tiempo que quiera ser candidata o María Eugenia… Eso demuestra cómo ha crecido el PRO, las figuras que tenemos que son relevantes y competitivas a nivel nacional. Expresan ideas y tienen experiencia de gestión. Me siento orgulloso del crecimiento del PRO como espacio dentro de Juntos por el Cambio".

En cuanto a la posición de Mauricio Macri, el fundador del PRO, en relación con las elecciones, Jorge Macri afirmó que "lo veo en otra actitud, lo he dicho varias veces. Lo veo en una actitud de mentor, pero no le voy a decir yo a Mauricio lo que tiene que hacer. De todos nosotros, es el único que fue Presidente. Tiene una experiencia relevante, fundador del PRO. Pero si me preguntás si lo veo: no, lo veo más en una actitud de mentor, de liderazgo y además no ha dicho que quiere ser. Así que no lo anoto en esa misma lista".

Finalmente, Macri ha manifestado su desconfianza en el kirchnerismo y ha asegurado que es imposible encontrar acuerdos profundos con ellos debido a sus diferencias ideológicas en temas como las libertades, el papel del Estado y los impuestos. Según el ministro, el kirchnerismo “cree en un modelo de país que limita las libertades y favorece al Estado en detrimento del empresariado”.