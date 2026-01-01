Qué farmacias están de turno en Tigre esta noche y hasta la mañana del viernes

El Municipio de Tigre difundió el listado oficial de farmacias de turno que atenderán desde la noche del jueves 1 hasta la mañana del viernes 2, en distintas localidades del distrito.

El Municipio de Tigre, en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, informó el listado actualizado de farmacias de turno que prestarán servicio desde el jueves 1 a las 20.30 hasta el viernes 2 a las 8.30 en las distintas localidades del partido.

A continuación, el detalle completo:



Benavídez – Farmacia Zedivaneb 1 SCS

Dirección: Av. Juan Domingo Perón 4946

Teléfono: 03327-436777

Don Torcuato – Farmacia Balvi (Ex Hernández)

Dirección: Gral. Pacheco 2728

Teléfono: 4748-2569

Dique Luján – Farmacia Farmadique SCS

Dirección: Av. Italia 4950

Teléfono: 11-7191-4599

General Pacheco – Farmacia Jankowicz

Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 485

Teléfono: 4740-5684

Ricardo Rojas – Farmacia Treitel

Dirección: Marcos Sastre 2511

Teléfono: 4740-0250

Rincón de Milberg – Farmacia Ferreyra

Dirección: Av. Santa María de las Conchas 2418

Teléfono: 4749-5423

Tigre centro – Farmacia Tinto

Dirección: Av. Crisólogo Larralde 783

Teléfono: 4749-2279



Desde el Municipio recordaron que el sistema de turnos garantiza el acceso a medicamentos fuera del horario habitual y recomendaron verificar previamente la disponibilidad antes de concurrir.