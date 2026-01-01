edición 7976 - visitas hoy 41204

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Qué farmacias están de turno en Tigre esta noche y hasta la mañana del viernes

Qué farmacias están de turno en Tigre esta noche y hasta la mañana del viernes
El Municipio de Tigre difundió el listado oficial de farmacias de turno que atenderán desde la noche del jueves 1 hasta la mañana del viernes 2, en distintas localidades del distrito.

El Municipio de Tigre, en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, informó el listado actualizado de farmacias de turno que prestarán servicio desde el jueves 1 a las 20.30 hasta el viernes 2 a las 8.30 en las distintas localidades del partido.


A continuación, el detalle completo:



  • BenavídezFarmacia Zedivaneb 1 SCS
    Dirección: Av. Juan Domingo Perón 4946
    Teléfono: 03327-436777

  • Don TorcuatoFarmacia Balvi (Ex Hernández)
    Dirección: Gral. Pacheco 2728
    Teléfono: 4748-2569

  • Dique LujánFarmacia Farmadique SCS
    Dirección: Av. Italia 4950
    Teléfono: 11-7191-4599

  • General PachecoFarmacia Jankowicz
    Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 485
    Teléfono: 4740-5684

  • Ricardo RojasFarmacia Treitel
    Dirección: Marcos Sastre 2511
    Teléfono: 4740-0250

  • Rincón de MilbergFarmacia Ferreyra
    Dirección: Av. Santa María de las Conchas 2418
    Teléfono: 4749-5423

  • Tigre centroFarmacia Tinto
    Dirección: Av. Crisólogo Larralde 783
    Teléfono: 4749-2279


Desde el Municipio recordaron que el sistema de turnos garantiza el acceso a medicamentos fuera del horario habitual y recomendaron verificar previamente la disponibilidad antes de concurrir.

Últimas Noticias

CAEFA impulsa el uso de fuegos artificiales amigables y aclara qué dice la ley sobre la pirotecnia
CAEFA impulsa el uso de fuegos artificiales amigables y aclara qué dice la ley sobre la pirotecnia
Motociclista murió tras perder el control y chocar en la ruta 197, en General Pacheco
Motociclista murió tras perder el control y chocar en la ruta 197, en General Pacheco
La familia de Oscar Olivera, que murió atropellado en el Corredor Bancalari, reclama justicia
La familia de Oscar Olivera, que murió atropellado en el Corredor Bancalari, reclama justicia
La Provincia prohíbe el ingreso a salas de juego a quienes adeuden la cuota alimentaria
La Provincia prohíbe el ingreso a salas de juego a quienes adeuden la cuota alimentaria
Un auto perdió el control y terminó en las vías del tren Mitre en Martínez
Un auto perdió el control y terminó en las vías del tren Mitre en Martínez
Un hombre murió tras ser atropellado en el camino Bancalari de Tigre
Un hombre murió tras ser atropellado en el camino Bancalari de Tigre