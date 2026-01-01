Qué farmacias están de turno en Tigre esta noche y hasta la mañana del viernes

El Municipio de Tigre, en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, informó el listado actualizado de farmacias de turno que prestarán servicio desde el jueves 1 a las 20.30 hasta el viernes 2 a las 8.30 en las distintas localidades del partido.
A continuación, el detalle completo:
- Benavídez – Farmacia Zedivaneb 1 SCS
Dirección: Av. Juan Domingo Perón 4946
Teléfono: 03327-436777
- Don Torcuato – Farmacia Balvi (Ex Hernández)
Dirección: Gral. Pacheco 2728
Teléfono: 4748-2569
- Dique Luján – Farmacia Farmadique SCS
Dirección: Av. Italia 4950
Teléfono: 11-7191-4599
- General Pacheco – Farmacia Jankowicz
Dirección: Av. Hipólito Yrigoyen 485
Teléfono: 4740-5684
- Ricardo Rojas – Farmacia Treitel
Dirección: Marcos Sastre 2511
Teléfono: 4740-0250
- Rincón de Milberg – Farmacia Ferreyra
Dirección: Av. Santa María de las Conchas 2418
Teléfono: 4749-5423
- Tigre centro – Farmacia Tinto
Dirección: Av. Crisólogo Larralde 783
Teléfono: 4749-2279
Desde el Municipio recordaron que el sistema de turnos garantiza el acceso a medicamentos fuera del horario habitual y recomendaron verificar previamente la disponibilidad antes de concurrir.