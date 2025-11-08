edición 7922 - visitas hoy 39805

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Farmacias de turno en Tigre: listado completo para este fin de semana

Farmacias de turno en Tigre: listado completo para este fin de semana
El Municipio de Tigre informó el listado de farmacias de turno disponibles desde el sábado 8 a las 20:30 hasta el domingo 9 a las 8:30, distribuidas por localidad.

El Municipio de Tigre, junto al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, difundió el listado de farmacias de turno que prestarán servicio durante el fin de semana.


El turno rige desde el sábado 8 de noviembre a las 20:30 hasta el domingo 9 a las 8:30, cubriendo todas las localidades del distrito.


A continuación, el detalle completo:



  • Benavídez – Farmacia Hornos
    Av. Juan D. Perón y El Salvador
    03327-483440

  • Don Torcuato – Farmacia JKS
    Marcelo T. de Alvear 602
    4748-7893 / 1020

  • El Talar – Farmacia Talar Salud Uno
    Colombia 1152
    5552-0734

  • General Pacheco – Farmacia Jankowicz
    Av. Hipólito Yrigoyen 485
    4740-5684

  • Ricardo Rojas – Farmacia Treitel
    Marcos Sastre 2511
    4740-0250

  • Rincón de Milberg – Farmacia Farmapoint
    Av. Santa María de las Conchas 4793
    6261-5480 / 1

  • Tigre centro – Farmacia Chudyk
     Av. Dardo Rocha 937
     4005-0735


La información fue actualizada por el Colegio de Farmacéuticos en coordinación con el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Secretaría de Salud municipal, con el objetivo de facilitar el acceso a medicamentos de urgencia fuera del horario habitual.

Últimas Noticias

Tigre se prepara para la 40° Maratón Ciudad de Tigre, una jornada solidaria y deportiva
Tigre se prepara para la 40° Maratón Ciudad de Tigre, una jornada solidaria y deportiva
Aprender Haciendo: el programa de Tigre que impulsa la inclusión digital en las escuelas
Aprender Haciendo: el programa de Tigre que impulsa la inclusión digital en las escuelas
Estados Unidos y China profundizan su guerra tecnológica por la inteligencia artificial
Estados Unidos y China profundizan su guerra tecnológica por la inteligencia artificial
Violento choque en Don Torcuato: una moto impactó de frente contra un camión
Violento choque en Don Torcuato: una moto impactó de frente contra un camión
PAMI advierte por estafas con las credenciales y aclara cuáles son las únicas válidas
PAMI advierte por estafas con las credenciales y aclara cuáles son las únicas válidas
El Gobierno modificó la estructura tarifaria eléctrica y las familias pagarán más luz en verano
El Gobierno modificó la estructura tarifaria eléctrica y las familias pagarán más luz en verano