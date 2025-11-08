Farmacias de turno en Tigre: listado completo para este fin de semana

El Municipio de Tigre informó el listado de farmacias de turno disponibles desde el sábado 8 a las 20:30 hasta el domingo 9 a las 8:30, distribuidas por localidad.

El Municipio de Tigre, junto al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, difundió el listado de farmacias de turno que prestarán servicio durante el fin de semana.

El turno rige desde el sábado 8 de noviembre a las 20:30 hasta el domingo 9 a las 8:30, cubriendo todas las localidades del distrito.

A continuación, el detalle completo:



Benavídez – Farmacia Hornos

Av. Juan D. Perón y El Salvador

03327-483440

Don Torcuato – Farmacia JKS

Marcelo T. de Alvear 602

4748-7893 / 1020

El Talar – Farmacia Talar Salud Uno

Colombia 1152

5552-0734

General Pacheco – Farmacia Jankowicz

Av. Hipólito Yrigoyen 485

4740-5684

Ricardo Rojas – Farmacia Treitel

Marcos Sastre 2511

4740-0250

Rincón de Milberg – Farmacia Farmapoint

Av. Santa María de las Conchas 4793

6261-5480 / 1

Tigre centro – Farmacia Chudyk

Av. Dardo Rocha 937

4005-0735



La información fue actualizada por el Colegio de Farmacéuticos en coordinación con el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Secretaría de Salud municipal, con el objetivo de facilitar el acceso a medicamentos de urgencia fuera del horario habitual.