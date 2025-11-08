Farmacias de turno en Tigre: listado completo para este fin de semana

El Municipio de Tigre, junto al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, difundió el listado de farmacias de turno que prestarán servicio durante el fin de semana.
El turno rige desde el sábado 8 de noviembre a las 20:30 hasta el domingo 9 a las 8:30, cubriendo todas las localidades del distrito.
A continuación, el detalle completo:
- Benavídez – Farmacia Hornos
Av. Juan D. Perón y El Salvador
03327-483440
- Don Torcuato – Farmacia JKS
Marcelo T. de Alvear 602
4748-7893 / 1020
- El Talar – Farmacia Talar Salud Uno
Colombia 1152
5552-0734
- General Pacheco – Farmacia Jankowicz
Av. Hipólito Yrigoyen 485
4740-5684
- Ricardo Rojas – Farmacia Treitel
Marcos Sastre 2511
4740-0250
- Rincón de Milberg – Farmacia Farmapoint
Av. Santa María de las Conchas 4793
6261-5480 / 1
- Tigre centro – Farmacia Chudyk
Av. Dardo Rocha 937
4005-0735
La información fue actualizada por el Colegio de Farmacéuticos en coordinación con el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Secretaría de Salud municipal, con el objetivo de facilitar el acceso a medicamentos de urgencia fuera del horario habitual.