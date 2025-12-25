Farmacias de turno en Tigre: listado completo para el jueves 25 y viernes 26 de diciembre

El Municipio de Tigre informó que las farmacias de turno estarán disponibles desde jueves 25 de diciembre a las 20:30 hs hasta viernes 26 a las 8:30 hs. La medida busca garantizar el acceso a medicamentos durante la noche y la madrugada de Navidad.
El listado de farmacias de guardia en el distrito es el siguiente:
- Benavídez – Farmacia Rial
Av. Alvear 2571 – Tel.: 03327-481210
- Don Torcuato – Farmacia Trajtemberg
Riobamba 2026 – Tel.: 4748-1600
- Gral. Pacheco – Farmacia Gasparin
Av. Hipólito Yrigoyen 786 – Tel.: 4740-6147
- Rincón de Milberg – Farmacia Esper
Av. Sta. María de las Conchas 3037 – Tel.: 4749-7818
- Tigre – Farmacia Arballos
Av. Liniers 1902 – Tel.: 4749-8612
Estas farmacias permanecerán abiertas fuera del horario habitual, garantizando atención a quienes necesiten adquirir medicamentos durante la Nochebuena y la madrugada navideña.