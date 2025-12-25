Farmacias de turno en Tigre: listado completo para el jueves 25 y viernes 26 de diciembre

El Municipio de Tigre informó las farmacias de turno que atenderán durante la noche del jueves 25 y la madrugada del viernes 26 de diciembre. Conocé los horarios y direcciones para acceder a medicamentos fuera del horario habitual.

El Municipio de Tigre informó que las farmacias de turno estarán disponibles desde jueves 25 de diciembre a las 20:30 hs hasta viernes 26 a las 8:30 hs. La medida busca garantizar el acceso a medicamentos durante la noche y la madrugada de Navidad.

El listado de farmacias de guardia en el distrito es el siguiente:



Benavídez – Farmacia Rial

Av. Alvear 2571 – Tel.: 03327-481210

Don Torcuato – Farmacia Trajtemberg

Riobamba 2026 – Tel.: 4748-1600

Gral. Pacheco – Farmacia Gasparin

Av. Hipólito Yrigoyen 786 – Tel.: 4740-6147

Rincón de Milberg – Farmacia Esper

Av. Sta. María de las Conchas 3037 – Tel.: 4749-7818

Tigre – Farmacia Arballos

Av. Liniers 1902 – Tel.: 4749-8612



Estas farmacias permanecerán abiertas fuera del horario habitual, garantizando atención a quienes necesiten adquirir medicamentos durante la Nochebuena y la madrugada navideña.