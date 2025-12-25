edición 7970 - visitas hoy 4608

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Farmacias de turno en Tigre: listado completo para el jueves 25 y viernes 26 de diciembre

Farmacias de turno en Tigre: listado completo para el jueves 25 y viernes 26 de diciembre
El Municipio de Tigre informó las farmacias de turno que atenderán durante la noche del jueves 25 y la madrugada del viernes 26 de diciembre. Conocé los horarios y direcciones para acceder a medicamentos fuera del horario habitual.

El Municipio de Tigre informó que las farmacias de turno estarán disponibles desde jueves 25 de diciembre a las 20:30 hs hasta viernes 26 a las 8:30 hs. La medida busca garantizar el acceso a medicamentos durante la noche y la madrugada de Navidad.


El listado de farmacias de guardia en el distrito es el siguiente:



  • Benavídez – Farmacia Rial
    Av. Alvear 2571 – Tel.: 03327-481210

  • Don Torcuato – Farmacia Trajtemberg
    Riobamba 2026 – Tel.: 4748-1600

  • Gral. Pacheco – Farmacia Gasparin
    Av. Hipólito Yrigoyen 786 – Tel.: 4740-6147

  • Rincón de Milberg – Farmacia Esper
    Av. Sta. María de las Conchas 3037 – Tel.: 4749-7818

  • Tigre – Farmacia Arballos
    Av. Liniers 1902 – Tel.: 4749-8612


Estas farmacias permanecerán abiertas fuera del horario habitual, garantizando atención a quienes necesiten adquirir medicamentos durante la Nochebuena y la madrugada navideña.

Últimas Noticias

Trabajadores municipales de San Isidro realizan un paro de 72 horas por reclamos salariales
Trabajadores municipales de San Isidro realizan un paro de 72 horas por reclamos salariales
Fuerza Patria Tigre realizó su cierre de año con militantes y referentes del espacio
Fuerza Patria Tigre realizó su cierre de año con militantes y referentes del espacio
Lobo marino en Vicente López: apareció en la costanera y activó un operativo de rescate
Lobo marino en Vicente López: apareció en la costanera y activó un operativo de rescate
Julio Zamora: “Deseo un 2026 con paz, prosperidad, trabajo y oportunidades para todos los vecinos de Tigre”
Julio Zamora: “Deseo un 2026 con paz, prosperidad, trabajo y oportunidades para todos los vecinos de Tigre”
Nuevo aumento en la VTV: cuánto costará el trámite en la provincia de Buenos Aires
Nuevo aumento en la VTV: cuánto costará el trámite en la provincia de Buenos Aires
Temporal en San Isidro: cayeron 88 milímetros en dos horas, la lluvia más intensa de los últimos años
Temporal en San Isidro: cayeron 88 milímetros en dos horas, la lluvia más intensa de los últimos años