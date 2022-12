San Fernando liberó dos caballos más y entregó una moto eléctrica contra la Tracción a Sangre

La yegua llamada Petisa y su potrillo Bandido -de unos 20 días de vida- ahora disfrutan de su libertad en el “Centro de Rescate y Rehabilitación Equino” (CRRC) donde tendrá una mejor vida y estará cuidado. Ello en línea con la Ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en todo San Fernando, con el objetivo de recuperar a los caballos en un santuario y preservar el trabajo de quienes los usan como fuerza de tiro.

Continúa la eliminación de la tracción a sangre en San Fernando: el vecino Antonio intercambió su yegua –“Petisa”- y a su potrillo –“Bandido”- por una nueva moto eléctrica con la que podrá seguir trabajando; en tanto, los animales irán al Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRC) donde tendrá una mejor vida y estará cuidado.

El Intendente Juan Andreotti, quien acompañó el momento del intercambio, expresó: “Hoy nos reunimos nuevamente para liberar a dos caballos: la yegua ‘Petisa’ y su potrillo ‘Bandido’ de unos 20 días de vida. Primero agradezco a Antonio por entender, comprender y pensar en sus caballos permitiéndoles una mejor calidad de vida. Hoy recuperan su libertad yendo a un predio muy grande en Escobar, donde vivirán libremente”.

“Esto es un día a día de entender, comprender y concientizarnos que los animales son seres sintientes; tenemos que pensar en ellos y trabajar entre todos los vecinos y vecinas para cuidarlos, pensando en el bien de todos, de los que más nos necesitan y entre ellos están nuestros animales. Es una alegría que podamos seguir avanzando con este programa, brindando y recuperando la libertad de muchos de los animales de los vecinos”, concluyó el Jefe Comunal.

Y Santiago Aparicio, Presidente del Concejo Deliberante, agregó: “Es una alegría poder aplicar la Ordenanza sobre Tracción a Sangre que mandó el Intendente Juan Andreotti al Concejo Deliberante de San Fernando y fue votada por unanimidad hace dos meses. Gracias a ella y a la decisión política del Intendente, otro caballo más gana su libertad después de tirar del carro durante 12 años. La ‘Petisa’ y su potrillo de 20 días ‘Bandido’, el nombre que le puso Antonio, recupera su libertad y para nosotros es una alegría y un orgullo como sanfernandinos poder colaborar con la comunidad de esta manera”.

“Antonio cedió los dos caballos para que ‘Bandido’ desde chiquito tenga la libertad que merece. Hoy vinieron dos proteccionistas a acompañar también, con los que trabajamos en conjunto a la vanguardia para que cada animal tenga el tratamiento que se merece. Lo más importante de todo esto, aparte de una vida mejor para los caballos es que a cada persona que trabajaba con su carro le damos la posibilidad de tener un carro eléctrico para que siga trabajando y llevar el alimento a su familia, redondeando el circulo para que todos tengan la posibilidad de estar mejor”, concluyó Aparicio.

Y el vecino que entregó su caballo, Antonio Pereira, dijo: “Entrego mi carro y mi caballo que se va en libertad por lo que hizo el Municipio de San Fernando que nos da un carro eléctrico para que sigamos trabajando; los caballos van a estar donde debían hace rato. Me parece bien que los caballos se vayan en libertad y que descansen bien cuidados. Tengo a Petisa hace 8 años, tuvo cría hace 20 días, y se tiene que ir: duele en el alma entregarlo, pero van a estar mejor. Estoy orgulloso de la Municipalidad de San Fernando que nos dio esta posibilidad para que nosotros andemos bien y podamos seguir trabajando; cambié el sombrero por el casco”.

“Me parece bárbaro, porque me gusta la moto: es más rápido, pero iré de a poco y sin largarme a la ligera. Desde chico juntaba chatarra, vendí leche, huevos, verdura, siempre a caballo. Me gustó la propuesta del Municipio, por eso vine y doné el caballo, que va a estar bien cuidado porque conozco hace años a la gente que se lo lleva. El caballo lo tenía hace 15 años y va a retozar ahí: además había que herrarlo y darle de comer, porque tira el carro; ahora volveré a trabajar con la moto eléctrica, que es mía y no me manda nadie”, finalizó Antonio.