La Fraternidad acató conciliación obligatoria de Trabajo y se levantó el paro ferroviario

La conducción del sindicato La Fraternidad acató esta tarde la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo en el marco de la medida de fuerza convocada por ese gremio en reclamo del pago de un bono de 50.000 pesos a jubilados y pensionados, por lo cual los servicios de trenes se normalizarán en los próximos minutos.

La decisión gremial se tomó tras una reunión convocada por los ministros de Trabajo, Kelly Olmos, y de Transporte, Alexis Guerrera, con el líder del gremio La Fraternidad Omar Maturano, donde quedó destrabado el conflicto que mantenía paralizado los servicios ferroviarios desde anoche, confirmaron a Télam fuentes oficiales y gremiales.

"Postergamos la medida por 20 días, y abrimos una mesa de negociación hasta que la directora de la Anses y el ministro de Economía (Sergio) Massa le den una respuesta al Ministerio de Trabajo y de Transporte sobre nuestro reclamo", informó Maturano en breves declaraciones a la prensa al término de la reunión.

En ese sentido, el líder sindical indicó que "si hay que tomar nuevas medidas las vamos a avisar con tiempo, como avisamos con tiempo este paro" y en un mensaje a los pasajeros afectados durante la jornada de hoy dijo: "Que nos disculpen pero la medida de fuerza es la única forma que tenemos para que nos escuchen".

La reunión se realizó luego de que la ministra de Trabajo le pidiera al gremio de La Fraternidad que "acate la conciliación obligatoria" dispuesta en el marco de la medida de fuerza convocada por ese sindicato.

"Quiero volver a invitar a (el titular del gremio, Omar) Maturano a que se acerque a nuestro ministerio; le propongo una mesa con el ministro de Transporte para debatir los temas que crea que se necesitan debatir. Le pido que acate la conciliación obligatoria y que no genere este inconveniente a los trabajadores que necesitan del tren para volver a sus hogares", sostuvo la ministra en declaraciones formuladas este mediodía a la FM Radio Con Vos.

Además, Olmos sostuvo que la medida de fuerza es "un paro político" y acusó a esa organización gremial de llevar cabo "una confrontación" con las medidas del Gobierno nacional".

Consultada sobre las medidas legales frente a la medida de fuerza, la ministra de Trabajo indicó que "desde el punto de vista operativo, se ordenaron acciones con fiscalización que se traducirán en sanciones".

"En realidad, lo que quiero decir es que no acatar una conciliación es una situación excepcional. En particular, porque este conflicto no es gremial, es algo netamente político. Se trata de un recamo para los jubilados en general", apuntó la funcionaria nacional.

Los servicios ferroviarios se mantenían paralizados desde la medianoche por una medida de fuerza del gremio de La Fraternidad, que desoyó la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional, en el marco de un conflicto por el reclamo del pago de un bono de 50.000 pesos a jubilados y pensionados.

La huelga de los trabajadores ferroviarios generó graves inconvenientes a los usuarios, en especial esta mañana en el horario pico del transporte de pasajeros.

A raíz de la medida de fuerza, tanto en Liniers como en los centros de transbordo de Constitución, Plaza Miserere y Retiro se vieron esta mañana filas de personas más largas de lo habitual que esperaban tomar colectivos con destino a distintos puntos del conurbano bonaerense ante la falta de trenes.

El paro abarcó además a remiseros, camioneros de Santa Fe, personal de carga y descarga y los recolectores de residuos de Córdoba.

"En cuanto a lo salarial, nuestra paritaria se ha resuelto favorablemente. Hoy estamos reclamando al Gobierno, y se lo plantemos hace un tiempo, el pago de un bono especial de 50.000 pesos para los compañeros jubilados. Queremos que se haga efectivo antes de fin de año", señaló esta mañana el secretario de prensa de La Fraternidad, Horacio Caminos, en declaraciones a Radio La Red.

El dirigente recordó que el reclamo "surgió hace tiempo, de una asamblea general de delegados gremiales" y tras esa decisión "se notificó al Gobierno, a las autoridades del Ministerio de Trabajo y a las empresas"

"Hemos realizado campañas de publicidad anunciando nuestra medida de fuerza", aseguró Caminos.

Consultado sobre las advertencias y las medidas legales tomadas por el Ministerio de Trabajo frente a la decisión de La Fraternidad de no acatar la conciliación obligatoria, el gremialista consideró que los funcionarios "quedarán en la historia como quienes ponen multas a los dirigentes y los trabajadores que luchan por el bien de los jubilados".