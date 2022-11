Lanzaron Espacio Liberal en Tigre para apoyar candidatura de Milei

Encabezado por Martín “Vasco” Urionagüena se lanzó en los últimos días el espacio Libeeral en Tigre con el objetivo de apuntalar la candidatura presidencial de Javier Milei el año próximo.

Urionagüena, quien participa de la empresa familiar de cuatro generaciones en el distrito, es presidente del Parque Industrial Tigre y generador de algunos proyectos de ordenanza.

Según indico, Martín fue designado por Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja, armadores nacional y provincial respectivamente de Milei, como coordinador de este espacio político en Tigre.

Acompaña la iniciativa, la dirigente política y social María Esquivel quien encabezó la lista del Frente Nos de Juan José Gómez Centurión y Cintia Hotton en el año 2019.

Esquivel es también presidente de la Asociación Civil “Sueña que no existen fronteras” y cuenta con una trayectoria en el ámbito solidario de Tigre, donde es parte de la comisión directiva de la cooperadora del Hospital Magdalena V. de Martínez de Pacheco.

El equipo de dirigentes, lo completa Claudio Baumgarten, empresario gastronómico, activo vecinalista quien integra la agrupación Intendentes del Futuro, la cual tiene entre sus filas al actual intendente de Bariloche Gustavo Gennuso.

Baumgarten participó en las campañas de Francisco de Narvaez en 2009, en la de Unión para el Desarrollo Social en 2011, y en la de Unidos por la Libertad y el Trabajo en 2013. Integró también la agrupación provincial La Rojo Punzó.

En diálogo con este medio, Urionagüena indicó que el espacio "se hace día a día más numeroso" para "generar un cambio histórico en Tigre, logrando contar con una intendencia liberal diferenciada de los partidos tradicionales, y haciendo un claro foco en la transparencia, la ausencia total de corrupción, y la mejora de la calidad de vida de los tigrenses en base a decisiones sensatas, sin despilfarro de los fondos municipales".

Asimismo, remarcó que la gestión estará "a cargo de vecinos comunes que no aspiran a enquistarse en el Estado ni vivir de la política. Esto es, el verdadero concepto de la carga de la función pública".

"Los vecinos también van a tener la seguridad de que este espacio de Javier Milei le dará un final a convivencias extrañas y sospechosas en el Concejo Deliberante" apuntó.

Por su parte, Baumgarten remarcó que "los vecinos de Tigre van a vivir algo soñado con este espacio de Javier Milei en la intendencia. Nuestra intendencia va a invitar permanentemente a los vecinos y a los empleados municipales a nuestras reuniones de gobierno. Las decisiones las vamos a tomar nosotros, pero oyendo lo que necesita la gente. Para eso nos van a votar y vamos a cumplir con nuestra obligación".

Finalmente, Esquivel señaló que “todo lo que hagamos a diario en forma incansable va a ser para que tengamos un Tigre más eficiente y transparente. Y para eso vamos a hacer lo que los políticos no hacen o no quieren hacer: estar siempre hablando con los vecinos, comerciantes, etc.".

"Cuando asumamos la responsabilidad de gobernar, nuestra obligación será mejorar las vidas de todos. Rápidamente se verá la diferencia entre 'la casta' y la gestión de gobierno sana de vecinos comunes y capaces" completó.