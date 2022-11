Mauricio Macri recorrió el centro de Pacheco junto a Segundo Cernadas

Segundo Cernadas y Mauricio Macri dialogaron con más de setenta jóvenes y recorrieron el centro de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre. Luego, frente a un nutrido grupo de vecinos y seguidores, el ex mandatario respaldó a Cernadas en su pelea por derrotar al actual intendente y al massismo, que quiere volver a gobernar el municipio de Tigre.

En esa línea, Macri señaló que “la competencia nos hace mejores, siempre qué hay competencia logramos mejores resultados. Creemos que la competencia va a mejorar el país, cómo no vamos a pensar que va a fortalecer nuestra propuesta para que en 2023 se acabe el populismo".

“En Tigre estamos más ocupados en ganar y prepararnos para el cambio que en la interna. La oposición debe tener la mejor opción para gobernar Argentina y eso debe lograrse con diálogo y sana competencia”, aseguró Cernadas.

El ex mandatario y el actual presidente del Concejo Deliberante de Tigre se reunieron con jóvenes en el club El Chasqui y luego recorrieron comercios.

Cernadas es uno de los principales ganadores de las elecciones del año pasado en el conurbano. Luego de imponerse con el 75% de los votos en las elecciones PASO de Juntos resultó ganador de las elecciones generales aventajando a Julio Zamora, uno de los intendentes con mejor imagen de la provincia de Buenos Aires.

Cernadas afirmó que “la gente está harta, quiere que derrotemos al kirchnerismo y nos exige a la oposición un debate constructivo. La competencia es buena si le sirve a la gente y no a los políticos”.

Durante la visita los jóvenes del PRO le regalaron a Macri una remera que ellos mismos usan con la inscripción “Somos el cambio o no somos nada” en alusión a la frase que el ex mandatario pronunció en la presentación de su último libro. Y, cuando le preguntaron por el futuro del país, el ex presidente respondió: "Queremos que el cambio sea de una vez para siempre. No tengo dudas que se están preparando mucho y a donde vayan les va a ir muy bien: triunfar en tu país con tu gente, tus amigos y tus afectos es lo mejor".