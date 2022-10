El HCD de San Fernando aprobó la Ordenanza para prohibir la Tracción a Sangre

Por iniciativa del Intendente Juan Andreotti, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en todo el ámbito del distrito, con el objetivo de recuperar a los caballos en un santuario, preservando a la vez el trabajo de quienes usan a estos animales como fuerza de tiro. De la sesión participaron, además, representantes de organizaciones proteccionistas, quienes recibieron con gran alegría la aprobación de esta norma.

Con el objetivo de prohibir la tracción a sangre en San Fernando y proteger a los caballos, el Intendente Juan Andreotti presentó un proyecto de Ordenanza al Concejo Deliberante, el que fue aprobado por unanimidad.

Santiago Aparicio, Presidente del Concejo Deliberante, explicó: “Este proyecto tan importante para San Fernando lo envió el Intendente Juan Andreotti al Concejo; es la decisión política de prohibir la tracción a sangre en todo el distrito. Así, todos los carros a caballo que ingresen a San Fernando serán interceptados y decomisados, y al animal –que es la prioridad de la Ordenanza- se lo llevará a un santuario especial, donde será cuidado y curado, manteniéndose un contacto permanente para ver cómo sigue. De alguna manera, somos el puntapié inicial para que toda la región nos copie en este incentivo. También agradecemos al bloque de Cambiemos que acompañó esta decisión del Intendente”.

“San Fernando está a la vanguardia de un montón de temas, pero éste en especial era uno por el que muchísima gente estaba preocupada e interesada en que salga, principalmente nosotros. Estamos muy comprometidos con esta situación que beneficiará fundamentalmente a los caballos y a toda la gente que trabaja con ellos en su complejo trabajo. Es un logro de todo el pueblo de San Fernando y de los proteccionistas a los que agradecimos en el HCD y salvaguardando el trabajo, porque en base al censo hecho en San Fernando para saber cuántos carreros tracción a sangre existen, el Municipio les hará una propuesta para entregar su animal y poder seguir trabajando para mantener a su familia”, concluyó Aparicio.

Y el Director de Zoonosis del Municipio, Dr. Hernán Zubizarreta, destacó: “Hoy se votó una Ordenanza enviada por el Intendente Juan Andreotti sobre prohibir la tracción a sangre con animales no humanos y se aprobó por unanimidad, lo que es un adelanto muy grande; creo que no hay antecedentes en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires, y si lo hay es una Ordenanza que no se cumple; entonces, esto es muy importante en un municipio como San Fernando donde tienen toda la voluntad de hacer un buen manejo de esta Ordenanza. Así que muy contentos con los resultados, y sobre todo por la aprobación por unanimidad”.

“Este Centro al que llevarán los caballos tiene muy buenas referencias. Haremos todo lo necesario para que los animales continúen en buenas condiciones y que puedan ser adoptados de la mejor forma, de lo que se ocupará personalmente la ONG CRRE (Centro de Rescate y Rehabilitación Equino)”, finalizó el funcionario.

En cuanto a las proteccionistas, Eugenia, que integra “Gatitos Lactantes”, que rescatan animales en situación de calle y gatas preñadas, dijo: “Estamos súper emocionadas, porque es una lucha que damos todos los días, viendo en la calle los carros con caballos tirando de ellos, lo que es injusto. Por eso está buenísimo que el Municipio se fije en estas situaciones, que exista una Ley que proteja a los caballos que están mal cuidados o maltratados”.

Y su compañera Jennifer agregó: “Si bien no integramos la organización que trabajará para rescatar a estos caballos, nos encantaría ser voluntarias para ayudar y colaborar, porque sabemos lo difícil que es rescatar y costoso por sobre todas las cosas. Es muy importante que haya voluntarios, no solamente con los caballos sino con todos los animales, involucrarse es híper necesario para todos. La verdad que trabajar en equipo con el Municipio, con Zoonosis, con gente como nosotros que está todo el tiempo atrás de los animales es súper importante y muy emocionante. Estamos muy agradecidas por esta actitud en serio de San Fernando”.

Además, estuvieron presentes en el recinto concejales, funcionarios, representantes de organizaciones proteccionistas y vecinos.

(*) Para más información o para dar aviso sobre tracción a sangre, pueden comunicarse con Orden Urbano de lunes a viernes al 5245-2450 de 8 a 13hs o dirigirse a su edificio en Colectora Reguera 1447 de lunes a viernes de 8 a 16hs.