Apelan la excarcelación del acusado de golpear y mantener cautiva a su expareja en Tigre

Un fiscal de Tigre apeló hoy la excarcelación concedida al hombre acusado de haber golpeado, amenazado y mantenido en cautiverio durante casi un día a su expareja policía en su casa de ese partido bonaerense, de donde fue rescatada por una compañera de la misma fuerza de seguridad, informaron fuentes judiciales.

La apelación presentada fue presentada por el fiscal Pablo Menteguaiga, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre, ante el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, quien ayer decidió excarcelar al imputado, Adrián Jeremías Marcos (29).

Fuentes judiciales informaron a Télam que, en su recurso, Menteguaiga consideró que el magistrado no tuvo en cuenta la gravedad de los hechos y el contexto de violencia de género que pone en riesgo a la víctima Macarena Bogado (28).

Además, el fiscal señaló que el acusado tuvo privada de la libertad a una policía y eso muestra la peligrosidad del agresor.

La semana pasada, Bogado, quien se desempeña en la Policía Local de Tigre, hizo público su caso en entrevistas que dio a Télam y otros medios, tras la detención por violencia de género de Marcos, su expareja.

Ante la excarcelación de Marcos, la víctima dijo a Télam que se siente "muy triste y angustiada" y que va a seguir declarando ante los medios para que su situación se haga pública.

"Yo tengo que estar encerrada, mientras él se está cagando de risa. Sinceramente no lo puedo creer. Yo tengo que aparecer muerta para que hagan algo, y no sé si hacen algo si pasa eso también", expresó Bogado.

Por su parte, Marcos había quedado detenido como acusado de los delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas y privación ilegal de la libertad", pero ante un pedido de su defensa, el juez Díaz dispuso su excarcelación.

"Teniendo presente que el monto mínimo de pena que prevén los injustos cuya comisión se le enrostra a Marcos parten de una sanción inferior a los tres años de prisión, pudiendo además adunar que la escala máxima prevista por cada uno de los ilícitos no superan los ocho años de prisión, entiendo que (…) en caso de recaer sentencia condenatoria en la presente, ésta podría ser de ejecución condicional", señaló el juez en uno de los párrafos de su resolución, a la que accedió Télam.

Sin embargo, el fiscal consideró que los delitos concursan entre sí, por lo que la pena esperable va a superar los tres años y será de cumplimiento efectivo

"Yo no puedo entender cómo lo pueden sacar a este tipo. Si me tengo que morir, lo haré luchando", concluyó Macarena.

A su vez, el juez le impuso a Marcos dos tipos de prohibiciones de acercamiento: por un lado, no puede estar a menos de 300 metros del actual domicilio de Bogado o de aquel al que eventualmente la víctima se muda; y, por el otro, no puede aproximarse a menos de 100 metros de la denunciante independientemente al lugar donde ella se encuentre.

También le impuso el impedimento de mantener contacto "por cualquier medio" con la víctima.

El hecho ocurrió el 1 de mayo pasado en una casa ubicada en el cruce de las calles Juana Azurduy y Azopardo, de la localidad de Los Troncos, en el partido de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires.

La propia víctima, quien quedó con el ojo lleno de hematomas, contó la semana pasada que todo comenzó con una discusión, tras la cual Marcos "agarró un cuchillo, me pegó en el pecho y me llevó al cuarto".

Según denunció Macarena, seguidamente su expareja la golpeó en el ojo derecho, la insultó y la arrastró hasta que se detuvo al ver la herida que le había provocado en la cara.

"No me siguió pegando porque me vio el ojo hinchado. En ese momento empezó a pedirme perdón y a decirme ´por qué me hacés hacer esto´", sostuvo la víctima.

La mujer policía recordó que Marcos le sacó el teléfono celular "porque pensó que iba a llamar a alguien" y que, tras ello, intentó curarla y le colocó hielo en la zona del golpe para bajarle la hinchazón.

Pasada la 1 de la madrugada, Marcos se despertó y, al notar que la hinchazón en la cara de la mujer no bajaba, decidió ir a una farmacia para comprar un medicamento, lo que fue aprovechado por Bogado para llamar, con un celular que su expareja había dejado en la casa, a una compañera, a quien le dijo que, si a las 6 no tomaba el turno, envíe un móvil policial a la casa, lo que ocurrió y así se produjo la detención.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).