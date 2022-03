La Compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires creció 12,49% intermensual en febrero

La compraventa de inmuebles en la provincia de Buenos Aires creció 12,49% en febrero respecto de enero, con un total de 4.242 escrituras, de acuerdo con un informe del Colegio de Escribanos bonaerense.

En el primer mes de este año se habían contabilizado 3.771 escrituras.

En cambio, en la comparación interanual se registró una disminución del 6,21%, por cuanto en febrero del año pasado se registraron 4.523 escrituras.

Al igual que en los últimos meses, los referentes del notariado bonaerense pusieron de manifiesto que las cifras registradas en esta ocasión continúan marcando la complejidad y las dificultades que atraviesa el mercado inmobiliario.

“Por el momento no vemos signos de reactivación. Continuamos mes a mes con subas y bajas que no son significativas y que no permiten aún pensar seriamente en un crecimiento sostenido de las operaciones, al menos en el corto plazo”, puntualizó el presidente del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, Diego Leandro Molina.

Por otra parte, en lo referente a las hipotecas, en febrero se registraron 564, cifra que marcó un incremento intermensual del 26,17 % (447 fueron las hipotecas en enero) y una suba interanual del 204,86 % (185 en febrero de 2021).