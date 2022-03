Prisión perpetua para un hombre por matar de 35 puñaladas a su pareja en Grand Bourg en 2019

Un hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, a la que asesinó de 35 puñaladas frente a su hijo de cuatro años en una vivienda de la localidad bonaerense de Grand Bourg en diciembre de 2019, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de Lucas Ezequiel Borrachia (23), quien ayer fue sentenciado a la máxima pena por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 1 de San Martín, conformado por los jueces Julio César Di Giorgio, Marcelo Machado y Alejandro Moramarco Terrarossa.

Borrachia fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por haberse cometido por un hombre hacia una mujer, con quien mantenía una relación de pareja y en un contexto de violencia género, en perjuicio de Florencia Ovejero (21).

También fue hallado culpable del delito de abuso de armas agravado por dos hechos cometidos un año antes, informaron a Télam voceros judiciales.

Tanto la fiscal del juicio Roxana Cuttita, como la abogada María de Vega, que representó a la familia de Ovejero como particulares damnificados en el debate oral habían solicitado la máxima pena para el femicida durante los alegatos.

“Este fallo es ejemplar, nos hace creer en la justicia y en los jueces que tenemos, no todo es justicia patriarcal, ni todos los magistrados fallan a favor de los femicidas, tenemos jueces que a través de sus sentencias dan una advertencia contundente, la sociedad entera no tolera más la violencia contra la mujer y ante éstos casos no existen eximentes de responsabilidad, ni atenuantes, a los femicidas les cabe la pena máxima”, dijo a Télam de Vega.

Por otro lado, Micaela Ovejero, hermana de la joven asesinada, publicó en su cuenta de Facebook: “Se hizo justicia!!! Condenaron a Lucas Ezequiel Borracchia a prisión perpetua. Hoy Flor descansa en paz y sos libre hermosa. Te amamos y danos fuerzas para seguir luchando”.

El TOC 1 dio por acreditado en el juicio oral que el femicidio de Ovejero ocurrió durante la madrugada del 21 de diciembre de 2019 en una vivienda de la calle Paso de los Andes al 1900 de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, donde Florencia fue asesinada de 35 puñaladas y luego encontrada tirada en el piso, entre la cama y el placard de su habitación.

El hallazgo se produjo a las 8 de la mañana, cuando la madre de la víctima fue a cuidar a su nieto y lo vio llorando y ensangrentado a través de una ventana.

El niño le dijo a su familia: “Lucas le pegó a mamá con un cuchillo y ahora está dormida”.

Luego de asesinarla, Borrachia se bañó, perfumó, se escapó de la casa con 25.000 pesos y la comida y las bebidas que habían comprado para pasar la Navidad y a las 3 de la madrugada se fue a atender al Hospital Municipal del Trauma Federico Abete, en Pablo Nogués, por una herida cortante en la mano derecha.

Dos días después el femicida fue detenido en el hotel “O'Rei”, ubicado en la calle Lavalle 733, en el microcentro porteño, luego de que el recepcionista lo reconociera por la difusión de la fotografía de su rostro en los miedos y diera aviso a la Policía de la Ciudad.

Dos exámenes psiquiátricos determinaron que Borrachia pudo comprender y dirigir sus acciones al momento del femicidio.

En tanto, la autopsia determinó que la joven tenía 35 heridas punzocortantes distribuidas entre la cabeza, el cuello, el tórax y los brazos.