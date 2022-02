Se realizó una Kermesse y una nueva Peña a Cielo Abierto en San Fernando

Cientos de vecinas y vecinos disfrutaron de una original “Kermesse por los barrios” organizada por el Municipio que presentó a la Compañía Nacional de Autómatas “La Musaranga”, con sus títeres y juegos mecánicos, y sumó clases abiertas de talleres municipales en la Plaza Malvinas Argentinas. A su vez, en el anfiteatro del Parque del Bicentenario, hubo una gran peña que subió al escenario a “Soltando Coplas” y “Clave Folklórica”, con un gran cierre a cargo del reconocido grupo “La Sacha Fuga”.

La plaza Malvinas Argentinas en Garibaldi y Guatemala fue el ámbito donde se realizó la “Kermesse por los Barrios”, una actividad municipal que incluyó a la Compañía Nacional de Autómatas “La Musaranga” y clases abiertas de Arte en goma eva Danza Árabe (prof. Macarena Ludueña) y Rock and Roll (prof. Luis Fernández), y también exposición de trabajos en telar. A su vez, el Parque del Bicentenario fue el lugar donde el Municipio de San Fernando organizó una nueva Peña a Cielo Abierto de la que participaron conjuntos y artistas locales.

Néstor Torchia, Director de Turismo y Cultura del Municipio, estuvo presente y expresó: “Estamos en la Peña en el Parque; realmente muy acompañados por la gran concurrencia de vecinos que participan de esta actividad durante la tarde, que incluyó una clase abierta. Subieron al escenario los grupos locales Soltando Coplas y Clave Folklórica, con un gran cierre a cargo de La Sacha Fuga, muy reconocido a nivel nacional”

“Invitamos a los vecinos a que se acerquen a las distintas actividades que organiza el Municipio, y que nos sigan por las redes sociales para estar informados de la variada oferta de Cultura”, finalizó el funcionario.

Rodney Rodríguez Núñez, del área de Cultura del Municipio, presente en la kermesse, explicó: “Estamos muy felices compartiendo con los vecinos esta actividad que ofrece juegos mecánicos, títeres, marionetas, clases abiertas y la presencia de nuestros Talleres Municipales que muestran su producción artística. Hay una participación muy buena de toda la familia: niños, papás y abuelos, y éste es el principal objetivo: generar el encuentro desde la Cultura”. “Cada fin de semana estaremos visitando con la Kermesse una nueva plaza o espacio verde de San Fernando”, concluyó.

Entre los vecinos que concurrieron al anfiteatro del Parque a disfrutar de la Peña, Alicia, que es hija de santiagueños, dijo: “Llevo el folklore en la sangre, me encanta. Siempre me gustó; el año pasado, obviamente no pudimos venir por la pande