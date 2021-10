Trabajadores de Mondelez cortaron la Panamericana en reclamo por despidos

Los trabajadores de la empresa alimenticia Mondelez Internacional que esta mañana realizaron un corte de tránsito en el kilómetro 35 de la autopista Panamericana, a la altura de la localidad de Don Torcuato, en rechazo a "despidos y suspensiones" de operarios, levantaron la protesta poco antes del mediodía.

Con carteles y banderas con leyendas que pedían "basta de discriminación, efectivización de contratados, no a los despidos y no a la reforma laboral", los manifestantes se instalaron en ese acceso antes de las 8 en la mano que va a provincia.

La protesta -que generó más de 7 kilómetros de demoras para el tránsito- estuvo controlada por una presencia mínima de personal de la Gendarmería Nacional (GNA).

Alrededor de las 11, los trabajadores de la alimentación levantaron la protesta y liberaron el tránsito en la zona, a la espera de "una reunión conciliadora para salvar 300 puestos de trabajo", informaron voceros gremiales en declaraciones a la prensa.

Mondelez dice que no hay despidos sino contratos temporales finalizados

La empresa alimenticia Mondelez afirmó hoy que no se produjeron despidos en su planta bonaerense de Pacheco, sino que se trata de acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo de empleo temporal, en el marco de la pandemia de coronavirus, que concluyeron el 2 de octubre último.



“Durante la pandemia, con el objetivo de cumplir con su rol de industria esencial y lograr que la producción de alimentos no se vea afectada para abastecer a los consumidores, Mondelez contrató de forma temporal a personas para cubrir los puestos de aquellos trabajadores que se encontraban licenciados por tener distintas condiciones consideradas de riesgo ante la coyuntura de Covid-19”, indicó la compañía en un comunicado.



Un grupo de trabajadores de la empresa cortaba esta mañana el kilómetro 35 de la autopista Panamericana, a la altura de Don Torcuato, en rechazo a "despidos y suspensiones" de operarios.



Con carteles y banderas con leyendas que pedían "basta de discriminación, efectivización de contratados, no a los despidos y no a la reforma laboral", los manifestantes se instalaron antes de las 8 en la mano que va a provincia.



Mondelez explicó que “la compañía realizó acuerdos con empresas que debido a la pandemia estaban teniendo menor demanda como Gate Gourmet, Alsea y McDonald’s, para contratar temporalmente a 300 empleados de sus compañías”.



“Gracias a esas alianzas pudimos sostener la producción, asegurar nuestros productos en el mercado y ofrecerles a esas personas una experiencia profesional en Mondelez”, indicó la compañía, que puntualizó que “los contratos correspondientes se realizaron bajo la normativa legal vigente, con acuerdos homologados por el Ministerio de Trabajo, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y su comisión interna, y finalizan en la fecha prevista, el 2 y el 28 de octubre”.



Así subrayó que “en todo momento la empresa ha obrado conforme a lo que establece ley, con absoluta transparencia, y ante la finalización de su contrato, cada uno de los referidos fue notificado y firmó el preaviso correspondiente”.



“Con el avance de la vacunación, los más de 300 trabajadores que se encontraban de licencia pudieron retornar a sus tareas habituales en la planta. La planta Pacheco continúa operando con total normalidad en sus tres turnos de trabajo”, indicó la compañía.