“Un Camino de Cine Xacobeo”, el libro que recopila la filmografía del Camino de Santiago

La periodista española Pilar Falcón Osorio hace un recorrido desde 1915 hasta la actualidad y como fue tratado en la pantalla grande el Camino de Santiago. “Me pareció la mejor manera de reivindicar la categoría de cine xacobeo como cine con personalidad propia y como uno de los fenómenos culturales más importantes de la Historia como vía de comunicación en Europa”, afirma la escritora.

La periodista española Pilar Falcón Osorio puso a la luz lo que parecía escondido, apartado, quizás olvidado del Camino de Santiago que tantos peregrinos transitan todos los años para llegar con su andar a la Catedral de Santiago de Compostela donde se encuentra el Apóstol.

Es por eso que la escritora puso ante esa luz un material inédito que en una extensa y ardua tarea se abocó a la recopilación más completa del Camino de Santiago a través de su cine desde 1915 hasta 2020, un recorrido en el que se descubre actores de la categoría de Anthony Quinn y Charlton Heston hasta el escritor Paulo Cohelo que fueron y son parte del Camino.

Esta obra, “Un Camino de Cine Xacobeo”, realizada por Pilar Falcón Osorio es una pieza fundamental, no solo por su valor histórico en el detalle de la información de sus películas, series y documentales, sino para redescubrir el Camino a través de nuevas emociones.

¿Cuál fue la motivación para realizar en formato de libro una recopilación cinematográfica del cine Xacobeo?

Me pareció la mejor manera de reivindicar la categoría de cine xacobeo como cine con personalidad propia y también un medio para divulgar el Camino de Santiago en la gran pantalla y con documentales televisivos. Existe poquísima publicación sobre el tema, cuando es uno de los fenómenos culturales más importantes de la Historia como vía de comunicación en Europa, tanto en el sentido de intercambio cultural como propiamente de información en el sentido más periodístico.

¿Cómo fue el proceso y el desarrollo del libro? A dónde y a quiénes ha tenido que recurrir.

Lo distribuí históricamente y teniendo en cuenta como el ser humano empieza su caminar en la vida: gateo, de pie con los primeros pasos, en la punta de los pies y en marcha y a correr. 4 etapas desde inicios del siglo veinte hasta llegar a la actualidad. Mucha Filmoteca Nacional sobre todo para hacer la recopilación, revistas especializadas en cine, amigos que han intervenido en documentales de tv para que me facilitaran la cinta imposible de encontrar, un camino constante.

¿Qué fue lo que le ha sorprendido o ese dato curioso que desconocía?

Me ha sorprendido lo que tardó en introducirse el cine sonoro en Galicia. En 1935 en Galicia el cincuenta por ciento de las salas carecían de equipos sonoros. Y también que del guion que existe escrito por Ramón Otero Pedrayo no llegase a filmarse ni un solo plano, y que aun así lo rechazaran. Otra cosa es ver que todos introducimos LA VIA LACTEA dentro del cine xacobeo, cuando para Luis Buñuel es un viaje al surrealismo con simbología católica y comunista y siempre con narrativa no lineal para lo que, en el fondo, es una visión personal del director respecto de la herejía cristiana y muy poco que ver con el Camino de Santiago.

¿Qué ha descubierto de nuevo que le enriqueció como individuo, como periodista e investigadora?

Hay mucho que investigar en el Camino de Santiago como base documental cinematográfica y cada vez conozco más peregrinos de lectura que sin patear el camino son verdaderos caminantes. Me llama la atención de aquellos que hacen el camino por encargo de otros que les resulta imposible empezar y terminar la ruta y a otra cosa, los que lo han hecho una vez han repetido. Hay verdaderos adictos al Camino de Santiago. Peregrinos que en cuanto pueden se olvidan del mundo y emprenden viaje.

Para aquel que transitó el Camino y lo conoce y para aquel que está próximo a hacerlo ¿Qué va a descubrir en este libro?

Los que hayan hecho el camino encontrarán películas, documentales y series que seguramente no conocían. Podrán crear su propia colección Xacobea y los que van a hacerlo les diría que se olviden el teléfono, y toda grabación y si no pueden evitarlo que graben sus sensaciones sin olvidarse de sentir en primera persona el trayecto y no visto por una pantalla. Eso es para cuando ya esté en casa.

