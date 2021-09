Se inaugura en Vicente López el mural en homenaje a las víctimas de tránsito

Claudio Baldrich, artista plástico e ingeniero, reconocido internacionalmente, estuvo a cargo de realizar el mural en homenaje a las víctimas de Accidentes de tránsito en Olivos, Vicente López.

A raíz de la problemática de los accidentes de tránsito, donde se cobran alrededor de 6.000 vidas por año en el país, Red Nacional de Víctimas de Accidentes de Tránsito y el Municipio de Vicente López, a través de su programa “Viví Arte”, convocaron al reconocido artista plástico Claudio Baldrich para dejar plasmado una obra de arte en recuerdo y homenaje a las víctimas fatales.

Este homenaje, ubicado en la icónica esquina de Av. Libertador y Corrientes, Olivos, se va a inaugurar el martes 21 de Septiembre a las 17 horas , con la presencia de Red Nacional de Víctimas de Accidentes de Tránsito, las autoridades del municipio y el intendente Jorge Macri.

“Me siento muy honrado de que me hayan convocado para realizar este proyecto, tanto el municipio como los familiares, que con todo su dolor a cuestas, confiaron en mí para expresar con el arte algo tan difícil y doloroso de contar. Durante todo este trabajo tuve muchas sensaciones que me atravesaron, desde alegría hasta tristeza, sobre todo cuando procedí a escribir dentro de cada estrella los nombres de cada una de las víctimas, que no conocí pero que de alguna manera las sentí cerca de mí” cuenta Claudio Baldrich.

De una extensión de 20 metros de largo , este mural, realizado en tres etapas, representa el dolor que implica perder un ser querido pero se apoya en un contenido de vida y busca concientizar sobre el valor de la misma, dando visibilidad a estos hechos fatales. Además, busca involucrar al ciudadano para crear conciencia sobre la seguridad vial, haciéndola más solidaria y responsable, para no sumar otra estrella más al cielo.

Claudio Baldrich se destaca por usar diferentes materiales en sus obras, como , acrílicos, esmaltes y látex, logrando crear texturas mixtas en sus trabajos Su pintura expresa la influencia tanto de la ciencia, la ingeniería, su formación catedrática, la música, y la escritura de poesías. Realizó intervenciones en institutos, escuelas, la línea B del subte, Empresas, Shopping, Cancillería Argentina, Secretaría de Derechos Humanos, entre otros, como así también muchas muestras de sus cuadros en Argentina y en el exterior.