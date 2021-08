San Fernando realizó el cierre de Vacaciones de Invierno en el Parque del Bicentenario

Con la ayuda de un día soleado, y aplicando protocolos de distanciamiento, se realizó el cierre de las actividades de Vacaciones de Invierno en el anfiteatro al aire libre del Parque del Bicentenario, donde se presentó un espectáculo de payasos, circo, malabaristas y magia, además de Maquillaje Artístico que atrajeron la atención de chicos y grandes.

Al aire libre y con protocolos de distanciamiento, el Municipio realizó un espectáculo para los más chicos en el que participaron payasos, malabaristas y hubo representaciones de circo y magia, además de maquillaje artístico

El Director de Cultura y Turismo del Municipio, Nestor Torchia, que estuvo presente en la actividad, dijo: “Estamos disfrutando un hermoso día en familia, realizando el cierre de Vacaciones de Invierno; realmente fue una temporada muy linda donde disfrutamos 15 días en familia, los chicos con una oferta cultural muy amplia tanto en el Museo de la Ciudad como en el Teatro Martinelli. Muy contentos desde el Municipio porque la familia pueda disfrutar esta clase de eventos, siempre cumpliendo con los protocolos”.

“Y durante el mes de agosto, tendremos muchísimas actividades para niños en el Parque del Bicentenario, desde la Plaza del Bicentenario y en otras plazas del Municipio, donde estarán disfrutando de actividades teatrales, payasos, circo, magia, malabaristas y obras de teatro, así que los invitamos a todos los vecinos a seguirnos por las redes de Cultura San Fernando en el Facebook, Instagram y las del Municipio para estar informados de todas las actividades que ofrecemos para disfrutar en familia”, concluyó el funcionario.

Muchas familias se acercaron a compartir los espectáculos con los más chicos: Joana, junto a Dalma y Benja, dijo: “La verdad que es muy lindo tener estas cosas cerca, porque a muchos lados no se puede ir por la pandemia; está buenísima esta idea. Y me gusta porque la gente está muy espaciada y no se amontonan, y es una distracción más para los chicos”.

Walter, junto a su esposa y dos hijos, agregó: “Mis chicos miran siempre la página para ver que actividades hay de teatro y otras que organiza del Municipio; esto es espectacular. Estábamos esperando para venir, y a la 1 ya estábamos acá para que los chicos se pintaran y participen de todo. Es para recomendar”.

Y Romina, vecina del Acceso, que fue junto a su esposo a traer a sus 5 chicos, dijo: “Me encanta, porque a veces no sabemos donde llevarlos, y que haya show está buenísimo. Los chicos necesitan salir, y ellos están contentos; además, el día está hermoso”.

Ramón llevó a sus nietos, esposa y dos hijos a disfrutar de la actividad: “Vinimos a disfrutar de este día tan lindo; precioso el espectáculo, y el lugar es muy lindo. Hermoso lo que hizo el Municipio para que lo podamos disfrutar los vecinos”.