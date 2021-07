Para Gustavo Posse Juntos por el Cambio hoy “no tiene” un liderazgo nacional

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, aseguró esta noche que la coalición opositora Juntos por el Cambio “no tiene” en la actualidad un liderazgo nacional, lo que “está muy bien”.

Además Posse aseguró que la nueva conducción del espacio “se va a ir construyendo sobre la base de quienes pueden dar un horizonte”, tras lo cual mencionó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y al senador Martín Lousteau.



En declaraciones a la radio AM750, El jefe comunal nombró a esos dos dirigentes y además afirmó que “también hay que mirar y nacionalizar el triunfo que se dio nuevamente con Gerardo Morales en Jujuy”, mientras que al referirse a la competencia interna de JxC en la provincia de Buenos Aires vaticinó que serán “unas PASO muy importantes”.



Además, ratificó que él participará en esas primarias con una lista propia, que confeccionará “mirando a la sociedad y no al partido” (por la UCR), aunque su origen sea, como se encargó de subrayar, “el radicalismo”.



Sobre la decisión de la exgobernadora María Eugenia Vidal de trasladarse del distrito bonaerense para postularse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el intendente evitó las críticas y dijo “creer en la libertad de las personas”, para luego plantear que “si es una decisión tomada en libertad, con tiempo, está bien”,



“Si Vidal hubiese decidido ser candidata en la provincia de Buenos Aires obviamente (JxC) se hubiese concentrado en una lista encabezada por ella”, agregó y reconoció que la exmandataria provincial “era la que mejor medía”, pero al anunciar ella su postulación por la CABA y como los demás candidatos “no tienen esas mediciones”, no se podía hacer “una lista hecha en un escritorio, en una oficina, entre personas que se asignan o se arrogan la representación de Juntos por el Cambio”.



“Entonces -siguió Posse- es saludable que, en este caso, se asegure que (en la provincia de Buenos Aires) haya PASO”.



Para el jefe comunal de San Isidro, con seis períodos consecutivos al frente de la comuna, la realización de primarias en el distrito bonaerense tendrá “una misión inclusiva” para JxC, porque permitirá que compitan “listas que se confeccionan con dirigentes, militantes, referentes de base de cada distrito y de las regiones”.



En otro orden, al ser consultado por la revelación sobre el envío de material represivo a territorio boliviano durante la administración de Mauricio Macri para apoyar el golpe contra Evo Morales, en noviembre de 2019, señaló que esa denuncia “requiere de mucha prudencia para el análisis” y planteó que por “la continuidad jurídica de los Estados, la Argentina que pudo haber enviado armas a Bolivia es el mismo Estado argentino de hoy”.



“No es que porque cambian los presidentes cambian los Estados, entonces tenemos que ser muy prudentes”, insistió en esa línea aunque luego reconoció que “llegado al momento, teniendo la confirmatoria de esto (por la denuncia sobre el presunto contrabando de pertrechos y municiones), obviamente tengo la peor de las opiniones, pero mientras tanto la verdad es que no sabemos qué pasó”.