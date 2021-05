Piden que se caratule como femicidio la muerte de una joven QOM en Tigre

Una joven qom solicitó a la justicia de Talar que cambie la carátula de la causa que investigó como un suicidio la muerte de su hermana de 14 años, ocurrida en el 2013, ya que sostuvo que hay pruebas de que se trató de un femicidio en el que estaría involucrada una red de trata de personas que un año después, aseguró, mató también a la madre de ambas.

Se trata de la muerte de Micaela Fernández (14) y su madre Nancy Fernández (36), ambas de la comunidad qom Yecthakay del partido bonaerense de Tigre, cuyas muertes aún no han sido esclarecidas.

Lissette Fernández, hermana de Micaela e hija de Nancy, aseguró en diálogo con Télam que presentó "un escrito en la fiscalía para que se desarchive la causa" de su hermana y "se investigue con un cambio de carátula".

"Mi hermana no se suicidó; quiero que se reabra la causa y presentarme como particular damnificada porque tengo pruebas suficientes para demostrar la complicidad policial que hubo", dijo rotunda.

Para Fernández, un contexto de "red de trata de personas con complicidad de la policía" envolvió la muerte, primero de su hermana, que había sido secuestrada y violentada por esa organización, y luego la de su madre, cuando buscaba a los responsables de lo ocurrido con su hija.

En 2013, Micaela desapareció y su mamá Nancy fue a la comisaría sexta a denunciar pero "la trataron de loca" y no le tomaron la denuncia.

La menor reapareció días después golpeada, con lesiones en la cara y el pelo cortado de manera brutal y contó que la habían llevado a una casa donde fue abusada por varios hombres.

Nancy, a pesar del temor de su hija, fue a la comisaría a denunciar y nuevamente no le hicieron caso y esa noche se presentaron en su casa varios policías y la llevaron detenida a la comisaría sexta.

"India de mierda, callate la boca´", le gritaban a Nancy cinco policías mientras la golpeaban.

En febrero de 2013, un conocido le avisó a Nancy que su hija de 14 años se había suicidado, pegándose un tiro, en la casa de un hombre conocido como 'Pato' Cenizo.

La mujer nunca creyó la hipótesis del suicidio y comenzó a marchar junto a vecinos y organizaciones hasta la comisaría, denunciando y reclamando justicia.

El 2 de mayo de 2014 Nancy apareció muerta en su casa semidesnuda y con signos de asfixia.

Lisette aseguró que dos hombres, que dijeron ser policías, la siguieron cuando se dirigió a la fiscalía de Talar de Pacheco a pedir la reapertura de la causa.

"Quieren intimidarme, pero yo no tengo miedo... total a mi ya no me pueden quitar más nada", dijo con pesar.