Roberto Baradel: “jamás pusimos en discusión la presencialidad, se quieren plantear falsos debates”

El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, reiteró que “jamás los docentes pusimos en discusión la presencialidad pero algunos quieren plantear falsos debates y erigirse como defensores de la educación cuando es falso porque cuando fueron gobierno cerraban escuelas”.

En diálogo con Pueblo por Radio Provincia indicó que “nosotros venimos discutiendo con las autoridades provinciales, los intendentes, hay un comité de crisis, un diálogo y una construcción y se trabajó muy seriamente el tema de los protocolos porque hay que decir también que hoy la mayoría de la Provincia tiene presencialidad, lo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una irresponsabilidad, ha desconocido fallos judiciales y fundamentalmente un DNU que debe cumplirse”.

“Creo que ellos creen que dañan a un gobierno pero en realidad lo que hacen es dañar a la sociedad”, reflexionó el dirigente al tiempo que apuntó: “Yo creo que en el conjunto de la sociedad si las cosas salen mal al primero que se lo van a demandar es a Larreta en la Ciudad porque se pone en juego la vida de las personas”.

Baradel consideró además que “la derecha preferiría un mundo sin sindicatos, aspiran a que los trabajadores no podamos discutirle a los dueños del capital pero nosotros no tenemos precio, no tenemos miedo y por más que busques vivimos como decimos y hacemos lo que decimos, respetamos los derechos y la honestidad de los trabajadores y trabajadoras y eso es un gran problema para ellos”.