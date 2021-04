Julio Zamora recibió al palista Agustín Vernice tras obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

El intendente de Tigre mantuvo un encuentro con el deportista, quien se convirtió en el único representante nacional en una disciplina con gran tradición en Tigre. Los juegos se celebrarán a partir del 23 de julio y la delegación nacional ya cuenta con 146 clasificados, para 19 disciplinas.

En el Palacio Municipal, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho al palista y vecino de Rincón de Milberg, Agustín Vernice, tras clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Allí, dialogaron acerca de los desafíos venideros del deportista y su recorrido profesional a lo largo de los últimos años.

“Es un orgullo para Tigre que deportistas del partido puedan representarnos en eventos mundiales tan importantes como un Juego Olímpico. Felicito a Agustín por lograr este objetivo y deseamos que puedan tener un buen desempeño. Desde nuestra gestión seguiremos acompañando y fortaleciendo las políticas públicas en materia de deportes”, expresó el jefe comunal.

La cita olímpica –postergada el año pasado a raíz de la pandemia por coronavirus– se llevará adelante a partir del próximo 23 de julio; y ya cuenta con 146 atletas que representarán al país en 19 disciplinas.

“Es un placer para mí que me reciba el intendente Julio Zamora, tener la posibilidad de conversar un rato y sentir la cálida bienvenida que me brinda el Municipio de Tigre.

Próximamente estaré en Europa compitiendo en un Campeonato Mundial, lo cual me va a servir para medir el rendimiento previo a los Juegos Olímpicos de Tokio”, comentó Agustin Vernice.

Y añadió: “Me parece buenísimo este gesto del Municipio, uno se siente respaldado y escuchado. En deportes individuales como el mío uno tiende a estar mucho tiempo solo, y es una caricia tener la oportunidad de ser escuchado y apoyado”.

Durante el encuentro, Zamora y Vernice –acompañado por su entrenador Diego Canepa– dialogaron sobre los logros obtenidos por el deportista a lo largo de su carrera. Agustín obtuvo dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019, en K1 1000 y en K2 1000. Además, junto a Manuel Lascano, fue el primer argentino en la historia en consagrarse campeón mundial Sub 23 en Rumania en K1 1000 (2017).

Por su parte, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, señaló: “Estamos muy contentos de que el intendente reciba a Agustín para que pueda compartir cómo llegó a la clasificación y las expectativas que tiene para los Juegos Olímpicos, que son muchas. En Tigre tenemos un semillero grande de excelentes deportistas, a quienes seguiremos apoyando y acompañando”.

Tigre cuenta con su Escuela Municipal de Remo, que funciona en la sede de la escuela en el Nahuel Rowing Club, donde se dictan clases para adolescentes, adultos y de entrenamiento específico. En la actualidad, más de 180 alumnos desarrollan la disciplina.

Participó también del encuentro: el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni.