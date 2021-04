Carla Vizzotti expuso en diputados ante el aumento de casos de Covid-19

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que Argentina tiene "la ventaja de haber sostenido la vacunación antes de que empiecen a aumentar los casos" de coronavirus y dijo que el Gobierno observa "con preocupación el crecimiento" de situaciones en lo que se define como el inicio de la segunda ola de la pandemia.

Vizzoti expuso ante la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados a través del sistema de videoconferencia, luego de la reunión que mantuvo en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con los equipos de salud de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

En el encuentro en la Casa Rosada se analizó la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se informó oficialmente.

La ministra de Salud señaló ante los diputados que en el encuentro en la Casa Rosada "se analizó el aumento de casos" y "en base a la evidencia científica y en el consenso federal", cómo "generar las acciones" para minimizar el impacto de la segunda ola de la pandemia.

"Argentina tiene la ventaja de haber sostenido la vacunación antes de que empiecen a aumentar los casos, esto no resuelve el problema pero es alentador en relación a lo que significa tener una tasa muy alta del personal de salud vacunado", dijo.

Agregó que es un dato alentador que "un 90% del equipo de la salud recibió una primera dosis de la vacuna" contra el coronavirus y un "60% ya tiene la segunda dosis".

Vizzotti señaló que el sistema de salud argentino "se ha fortalecido desde que comenzó la pandemia", con el aumento de "un 50% la cantidad de camas y un 60% los respiradores".

También destacó el avance que tuvo el plan de vacunación en los mayores de 80 años y cómo se está efectuando ese proceso en los mayores de 70.

"Argentina está trabajando con los contratos que ya había firmado, y seguimos trabajando con distintos proveedores en forma permanente esperando que además de los 7.3 millones de dosis que ya recibimos sigamos recibiendo más dosis en forma sostenida en las próximas semanas", indicó.

Consultada por la vacuna Sinopharm dijo que "se hizo una carta de intención de 30 millones y se desagregaron los contratos para no pagar por adelantado, sino que se van pagando las vacunas con posibilidad concreta de entrega".

También señaló que "están abiertas negociaciones con otros laboratorios como Janssen, Cansinos, Bharat, Sinovac, y también con el gobierno cubano".

En relación a un supuesto ofrecimiento de vacunas por parte de Estados Unidos, la ministra remarcó: "Desde el Estado Nacional no hemos recibido ni muchísimo menos rechazado un ofrecimiento de donación de vacunas. No es cierto; lo que sale en los medios no es siempre lo que sucede".

La funcionaria, que respondió así a una pregunta de la radical Claudia Najul en ese sentido, completó: "Cuando escuchamos esa información, mucho antes de que salga en los diarios, en relación a la posibilidad de que Estados Unidos tuviera disponible vacunas, nos contactamos por diferentes vías, a través de Cancillería y la asesora presidencial Cecilia Nicolini".

Ante una consulta de la macrista Carmen Polledo sobre posibles alteraciones en las listas de personas a vacunar, Vizzoti respondió: "Si sostienen la estrategia de seguir instalando que hay un 'vacunatorio VIP' y que sigue reproduciéndose en todos lados, vamos a tener un impacto importante en la población".

"Cuando ustedes o los medios dicen 'vacunatorio VIP', la población puede pensar que era algo habitual de todos los días, y cuando yo digo que fue una situación excepcional es porque fue exactamente eso: un día, diez personas", aclaró.

Esa respuesta derivó también en un cuestionamiento de la oposición sobre el personal prioritario para acceder a su vacunación y que Vizzoti también aclaró: "La definición de personal estratégico no es algo nuevo, es cualquier persona que sea relevante para el funcionamiento del Estado, tanto nacional, provincial como municipal".

Polledo, vicepresidenta de la comisión, también expresó una postura unificada en Juntos por el Cambio: "Le deseo éxito Ministra, porque de usted depende la salud de los argentinos. Desde el día que asumió la estamos convocando y no recibimos respuesta ni de usted ni de su equipo, se trata de informar a los representantes del pueblo",

Posteriormente le preguntó por qué cada vez que llegaba un avión de Aerolíneas Argentinas iba al aeropuerto a recibirlo: "Me parece muy importante ir a Ezeiza a recibir las dosis, a reconocer al equipo de trabajo. Hay un trabajo de logística de Aduana, de Aerolíneas, del Ministerio de Salud, del operador logístico, me parece muy importante reconocerlo", respondió la ministra.

Por el oficialismo, las diputadas Cecilia Moreau y Jimena López coincidieron en que "hoy existen un ministerio y un ministro que pueden brindar estos datos al Congreso", en clara alusión a la decisión del expresidente Mauricio Macri de degradar esa área al rango de Secretaría de Estado.

Por su parte, Paola Vessvessian, agregó que "no hay que olvidarse de la inversión que ha hecho el Gobierno nacional: 42 mil millones de pesos en todo el sistema de Salud, más de cuatro mil respiradores, más de 4060 camas de terapia intensiva. Acompañamos a la ministra".