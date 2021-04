Tras el aval de la justicia la lista de Posse exigirá el conteo definitivo de los votos con la certificación original

Luego de que el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla afirmara en un fallo que el recuento de la Junta Electoral de la U.C.R. de la Provincia de Buenos Aires de los votos de las elecciones internas es “provisorio” y que no tiene “validez definitiva”, los apoderados de la Lista 14 Protagonismo Radical exigirán a la Junta que “cuente todos los votos y se abstenga de declarar vencedor alguno hasta completar el recuento tal como está previsto en el Reglamento Electoral”, afirmaron.

“El mismo juez federal dice que no hay ningún escrutinio que apelar porque no hay escrutinio, por lo que pedimos que la Junta Electoral haga el escrutinio definitivo”, adelantaron los apoderados de Protagonismo Radical. “A 15 días de realizados los comicios, no hay escrutinios ni provisorios ni definitivos, no aparecen las actas físicas y tienen el problema de que han hecho un dibujo y los presidentes de mesa no le firman las actas”, afirmaron.

En consonancia con el escrito de la Justicia, el miércoles 31 la Lista 14 presentó un escrito ante la Justicia Electoral de la U.C.R., que solicita que esa Junta realice el escrutinio provisorio con los certificados de escrutinios originales emanados de las Juntas Electorales Locales. “No vamos a aceptar fotos, ni fotocopias, ni mails, vamos a exigir los originales porque vemos enormes irregularidades sobre todo en los distritos en los que supuestamente obtuvieron diferencias en contra de nuestra lista”, dijeron.

“Necesitamos controlar la legalidad del instrumento (firmas, acta) que vinieron de las juntas locales”, sumaron y que se informe a los representantes de la Lista 14.

La lista 14 lleva en su fórmula al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, como candidato a presidente del Comité Radical de la Provincia, en las elecciones que se realizaron el 21 de marzo de este año. Al día siguiente de los comicios, en un comunicado oficial y con la firma de tres de sus cinco miembros, la Junta Electoral de la U.C.R. de la Provincia, informó que la ganadora era la Lista 23, Adelante Buenos Aires, que postula como candidato a presidir el comité provincia a Maximiliano Abad. Ese día, la Junta informó que la lista vencedora había obtenido el 53% de los votos, contabilizadas ya el 100 por ciento de las mesas.

Pero dos miembros de la Junta denunciaron de inmediato el comunicado, afirmaron que la Junta no se había reunido en su totalidad, y que el recuento debía seguir ya que no estaban contabilizadas todas las mesas, ni habían sido computadas todas las actas.

La disputa se trasladó al Juzgado Federal con Competencia Electoral de La Plata, cuyo titular, el juez Ramos Padilla, resolvió rechazar el pedido de los apoderados de la Lista 14 de intervenir la Junta Electoral y dictar una medida cautelar de no innovar. En el mismo escrito, sin embargo, da la razón a la lista de Posse: afirmó que estos resultados “no son definitivos” y que “no tienen ninguna validez definitiva”.

Sostuvo además que “el conteo provisional de los resultados de la elección constituye un mero elemento publicitario, carente de relevancia jurídica que solo tiene como finalidad satisfacer el reclamo de la opinión pública de conocer los resultados de la elección con la mayor inmediatez, aunque estos no sean definitivos”.

El juez le informa a la Lista 14 que debe proseguir su reclamo ante la Justicia Electoral y agotar las vías administrativas ante este organismo, previo a que la Justicia si correspondiera, intervenga en el asunto.