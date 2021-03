Posse, sobre las internas del radicalismo bonaerense: “es un empate técnico”

El intendente de San Isidro y candidato a presidente de la UCR bonaerense, Gustavo Posse, afirmó esta noche que el resultado de las internas partidarias “es un empate técnico”, mientras avanzaba el escrutinio.

Los últimos datos oficiales publicados antes de la medianoche daban una ventaja al diputado provincial Maximiliano Abad, candidato del oficialismo partidario, pero Posse mantuvo abierto el escenario.

“Tenemos el 20% de las actas escrutadas por lo tanto no podemos dar una cifra definitiva. Vamos e esperar el conteo final”, dijo el jefe comunal que encabeza la lista Protagonismo Radical junto con Danya Tavela, vicerrectora de la UNNOBA.

En este sentido, agregó: “Para nosotros ya es un triunfo; votaron más de 105 mil afiliados, se movilizó el radicalismo en toda la Provincia y todos coincidimos, en ambas listas, en la necesidad de un radicalismo protagonista de Juntos Por el Cambio”.

Por su parte, Tavela celebró: “Felicitaciones a cada uno de los 105.000 afiliados que hicieron un ejercicio de democracia hacia el interior de nuestro partido: vamos por un radicalismo protagonista”.

“Nace una UCR más cerca de la gente, con vocación de poder, con candidatos que puedan ir a una PASO. Creemos en el espíritu de Juntos Por el Cambio pero con un mejor radicalismo se va a fortalecer la oposición”.

Las internas en la UCR mostraban resultados muy parejos y gran concurrencia

El radicalismo bonaerense y el porteño eligieron hoy a sus autoridades en comicios internos que se realizaron en ambos distritos y que mostraban resultados "muy parejos" para los contendientes, así como también una importante participación de sus afiliados.



"Hay un 90,% de la Ciudad de Buenos Aires, un 50% de la provincia y un 50% de Córdoba que quieren otro radicalismo y hasta ahora no tenían voz. Los tenían acallados y algo similar está pasando en el resto del país y por eso estoy cada vez más entusiasmado con el futuro", le dijo el senador Martín Lousteau a Telam.



Así se refirió el economista a los comicios internos que hoy se desarrollaron durante la jornada y que concluyeron a las 18 con la postura unánime de destacar la participación de los afiliados radicales que, afirmaron, "fue mayor a la esperada".



Según los primeros informes que dejaron trascender apenas cerrados los comicios, los resultados se mostraban muy parejos, con la expectativa de que se definan "por uno o dos puntos" para un lado o para el otro.



En los comicios de la provincia se enfrentaron las listas "Adelante Buenos Aires", que postula al jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura platense, Maximiliano Abad, y "Protagonismo Radical", del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, una elección que debió realizarse en octubre del año pasado, pero que quedó suspendida por la pandemia.



El Gobierno nacional exceptuó del cumplimiento del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (Dispo) a los involucrados en la celebración de las elecciones radicales y fijó un protocolo para la realización de los comicios en el marco de la pandemia.



En la ciudad de Buenos Aires, según confiaron a Télam fuentes partidarias "más de 30 mil afiliados se movilizaron en pandemia para elegir autoridades partidarias" aclarando además que en elecciones anteriores "participaban de la elección unos 15 mil afiliados".



En el distrito porteño la elección es indirecta y unos 112.200 afiliados son los que estaban habilitados para elegir a los representantes en las 15 comunas.



La disputa enfrenta a tres sectores: dos de ellos encolumnados detrás del senador Lousteau y un tercero enfrentado al economista, que pidió a la Justicia -sin éxito- aplazar la interna.



"Entre las dos listas que se encolumnaron detrás de Lousteu concentran el 92 % de los votos", adelantó a Télam Martín Ocampo, de Radicales por Argentina mientras se esperaba el resultado final de la elección.



En una pelea bastante opacada por la compulsa en territorio bonaerense, la UCR porteña eligió hoy nueve representantes por comuna (130 en total), incluyendo un presidente comunal del partido, más ocho convencionales que votarán en un plenario al próximo presidente del partido en el distrito.



Los primeros anotados para competir son los integrantes del oficialismo partidario -que conduce el porteño Guillermo de Maya-, apoyados por dirigentes históricos como Enrique Nosiglia y Rafael Pascual, el diputado nacional Emiliano Yacobitti y la rama universitaria de la UCR.



En la vereda de enfrente está la agrupación "Radicales por Argentina", que conduce el expresidente de Boca Daniel Angelici, acompañado por los legisladores porteños Martín Ocampo y Ariel Álvarez Palma y el ex defensor adjunto de la Ciudad José Palmiotti, entre otros.



Ambas listas apoyan el liderazgo de Lousteau en el distrito (que tiene su propia agrupación, Evolución, al margen de esta disputa) y, por eso, la pelea será solo para ver quién se queda con el control en cada comuna, y ubicar más delegados al Comité porteño, entre los que luego deberá surgir el reemplazante de De Maya.



En medio de lo que parecía una pelea cerrada entre las tropas de Angelici y de Nosiglia por ver cómo se distribuye el poder porteño detrás de Lousteau, un tercer grupo pidió a la Justicia que suspendiera los comicios hasta que no se instrumentara que, en el mismo acto eleccionario, fueran votados también los delegados al Comité Nacional y a la Convención partidaria, todos con mandato vencido por la pandemia.



Esta semana el Comité UCR Capital respondió la medida convocando para el 28 de noviembre a votar los delegados a los órganos nacionales del partido.