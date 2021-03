Repudian la vandalización de una placa en homenaje a desaparecidos en San Isidro

Se trata de una placa conmemorativa del Paseo Dardo Rocha, en San Isidro, que apareció cubierta de cemento para tapar los nombres de los desaparecidos de ese municipio.

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, repudió la vandalización de una placa que conmemoraba a los desparecidos de la última dictadura militar del distrito de San Isidro y advirtió que con esas acciones "no van a callarnos" ni "lograrán silenciarnos".

"No van a callarnos, no lograran silenciarnos. Hoy y siempre levantamos las banderas de nuestros 30 mil desaparecidos/as. Seguimos reclamando Memoria, Verdad y Justicia", posteó la ministra de Gobierno provincial en su cuenta de Twitter.

En un comunicado que difundió a través de esa red, García afirmó que esa vandalización, a pocos días de cumplirse 45 años del golpe de estado de 1976, no puede calificarse de "hecho delictivo común".

"Claramente estamos frente a una repudiable acción intimidatoria que pretende ocultar y opacar la memoria del pueblo sansidrense, de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas y familiares de desaparecidos", escribió García.

La funcionaria aseguró que "no se trató simplemente de un hecho vandálico, no se robaron la placa por el valor que pueda tener el bronce: taparon el recordatorio de cemento. Intentaron borrar la memoria pero tienen que saber que no lo lograrán", advirtió.

"Exigimos no sólo la urgente investigación para determinar las responsabilidades sino también la reparación de este monumento que honra la memoria de nuestros detenidos/as y desaparecidos/as", reclamó.